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: 'ndan 24 Haziran hezimeti sonrası ikinci açıklama

haberi: CHP Genel Başkanı , seçimlerinden ardından yaptığı ikinci açıklamada, koltuğu bırakmayacağını bir kez daha vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 12:53
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran hezimeti sonrası ikinci açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde aldığı ağır yenilginin ardından bir kez daha kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulağını tıkayarak, görevini bırakmayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

DÜN ZAFER İLAN ETMİŞTİ!

Seçimlerde yüzde 22 oy alan ve istifa etmesi beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada seçimden zaferle çıktıklarını iddia ederek "Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir. Bir duvarı yıktık" demiş ve istifa etmeyeceğinin sinyallerini vermişti. Kılıçdaroğlu istifa ile ilgili çağrılar ve Muharrem İnce'nin başarısızlık yorumlarına karşı "Partide ne olacağına partililer karar verir." demişti.

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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran hezimeti sonrası ikinci açıklama
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