Her seçim sonucunda CHP kadar olmasa da anket firmaları da çok tartışılıyor. Çünkü o alanda da yalan ve yönlendirme yapanlar hayli fazla. Buna rağmen koltuğunu bırakmayan siyasetçiler gibi anketçilere de bir şey olmuyor. Ancak şimdi ilk kez biri yetmese de özür diliyor, yaşadığı baskıyı açıkça seslendiriyor. Bu da olumlu bir gelişme.

Bir başka olumlu gelişme de her seçim döneminde çalışmalarını yakından izlediğim Optimar Araştırma'nın bu seçimde başarılı sonuçlar elde etmesi. Hilmi Daşdemir'in yönettiği Optimar'ın seçim öncesi son anketinde ittifaklar ve HDP'nin aldığı oylara dair tahminleri neredeyse bire bir doğru. Bu da övgüye değer. İşte o sonuçları: Cumhur İttifakı yüzde 53.6, gerçekleşenle aynı... Millet İttifakı yüzde 34.1, gerçekleşen ise yüzde 34. HDP, 11.2 gerçekleşen ise 11.7...