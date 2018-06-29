Yeni sistemle milletvekili sayısı 600'e çıktı. 32 ilin milletvekili sayısı arttı. AK Parti bu illerden sadece 4'ünde milletvekili sayısını artırabildi. Aydın, Yalova, Diyarbakır ve Balıkesir... Hepsi de ilginç ama en ilginci hiç kuşkusuz belediye başkanı görevden alınırken çok tartışılan Balıkesir. Bunun seçimlere olumsuz yansıyacağı konuşulmuştu. Ancak tam tersi oldu ve Balıkesir'de AK Parti hem oyunu artırdı hem de bir milletvekili kazandı. Bu sonuçta en büyük katkı herhalde çok çalışmasıyla dikkat çeken yeni belediye başkanı Zekai Kafaoğlu'nun...