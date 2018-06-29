RTÜK’ten Halk TV’ye ceza

Seçim
sonuçlarını manipüle ederek, halkı sokağa dökmeye çalışan Halk TV
'ye Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK
) ceza geldi. RTÜK, Halk TV'nin 24 Haziran gecesi "seçimin ikinci tura kaldığı", "vatandaşların yanıltıldığı", "sonuçlara müdahale edildiği" gibi mesnetsiz iddiaları kamuoyuna yansıtmasını, bir de şair Ataol Behramoğlu
'nun canlı telefon bağlantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik sözlerini affetmedi. Vatandaşlardan İletişim Merkezi'ne gelen yoğun şikâyetleri görüşen Üst Kurul, yayınlar "kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler içeremeyeceği" için Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.