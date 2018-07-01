Bahçeli'den Eylül hakkında çok sert açıklamalar

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 7 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedeni bulunmuştu. MHP lideri Bahçeli bu konu ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"EYLÜL'LERE MUSALLAT OLAN ŞEREFSİZLERE NEREYE KADAR TAHAMMÜL GÖSTERECEĞİZ?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eylül topraktan çıktı, tekrar toprağa girecek. Peki, üstümüze düşen feryat çığlığından, fecaat çığından nasıl kurtulacağız? Eylül'ün hesabını nasıl vereceğiz? Eylül'lere musallat olan şerefsizlere nereye kadar tahammül göstereceğiz?" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hakikaten çok üzgünüm. Bir yanda minik bir köpeğin dört bacağıyla birlikte kuyruğu kesilir ve ölüme bırakılır, diğer yanda küçük çocuklar hedef hâline gelir! Nasıl bu duruma düştük? Böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ağrı'da ailesiyle birlikte dedesinin köyüne bayramlaşmaya giden 3,5 yaşındaki Leyla da tam 16 gündür kayıp ve halen aramalar sonuç vermedi. Kaybolan yalnızca Leyla değil, hepimiziz. Acaba masum bedeni nerede? Mazlum gözleri nasıl bakıyor?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Meşhur bir düşünür, asırlar önce demişti ki: 'Korku, gelecek bir kötülüğü beklemenin adıdır.' Hiç şüphe yok ki, korkuya teslim olmak gelecekten ve gelecek haklarından vazgeçmektir. Korkuyu yenemezsek kahramanlığı yüceltemeyiz. Ya korkarak dağılacağız, ya da kahramanca duracağız. Korkular umutlarımızı kıramaz, kötülükler hayata tutunma ve mücadele azmimizi köstekleyemez. İftiralar irademizi kundaklayamaz, ihanetler iddia ve ideallerimizi kapatamaz. Korkaklığın ruhunda kalleşlik, korkakların duruşunda karmaşa vardır. Hainler korkaktır. Her cani, her katil sinsice, sinerek, sürünerek yaşar. Kaldı ki insanlığın devasa tecrübe ve birikimi bu gerçeğe açıkça işaret eder. Yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle, sızlamayan kalpleriyle aramızda dolaşanlar zulmün çıbanbaşlarıdır. Ve bunlar korkaktır" ifadelerini kullandı.