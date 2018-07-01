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Mehmetçik, Kandil’i ’ya dar etti

’nın Kandil harekatında hedefleri yerle bir ediliyor. Artık Kandil’i güvenli liman olarak görmeyen teröristler ’a kaçmaya çalışıyor

Özgür CEBE
AA DHA ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Mehmetçik, Kandil’i PKK’ya dar etti
Kandil'deki terörist kamplarının temizlenmesine yönelik yürütülen hava destekli kara harekâtı sürüyor. Hava harekatlarında, Hınere'deki Kolit ve Kani Kani Qirejê Kamplarındaki mühimmat depoları vuruldu. Kandil eteklerindeki Enzê, Kuzine, Kortek, Geli Bedran ile 'deki Bokriskan, Wertê bölgeleri yoğun bombardımana tutuldu. Kandil'e açılan bu yerlerdeki teröristlere ait yol kontrol noktaları, bariyerler ve gözetleme kuleleri yerle bir edildi. Enzê kampında teröristlerin elektrik ihtiyacının karşılandığı yüksek gerilim hattı ile sözde akademi diye adlandırdıkları 5 eğitim alanı kullanılamaz hale getirildi. Rakımı 3 bin 500'ü bulan stratejik hâkim tepelerde konumlanan bordo bereliler, kontrol altına aldığı Irak'tan, 'a uzanan Zagros Dağlarının bir kolu olan Şekif Dağını tutarak, tıkama görevi yürütüyor. sınırından 40 km derine inen Özel Kuvvetler, teröristlerin İran'a kaçışlarını engellemek için gözetleme faaliyeti yürütüyor. Mehmetçik, bir diğer koldan da Kandil'e uzanan Hakurk-Sidekan güzergâhından ilerlemesini sürdürüyor. elebaşlarının İran'daki Şaho Dağı, Kotaman, Serdeşt, Casusa, Şehidan'a kaçmaya çalıştıkları bildirildi.

?AVAŞİN-BASYAN'A HAVA OPERASYONU
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. 'ın ilçesindeki PKK operasyonunda da, 19 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda / terör örgütü elebaşı 'e ait örgütsel kitapların ve 1 dolarların ele geçirilmesi dikkat çekti.
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Mehmetçik, Kandil’i PKK’ya dar etti
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