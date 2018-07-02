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Bozdağ'dan 'Kimyasal Hadım' açıklaması: Devreye sokacağız

8 yaşındaki 'ün istismar edilmesinin ardından vahşice öldürülmesi 'kimyasal hadım' cezasını yeniden gündeme getirdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, cinsel kastrasyon yaptırımının devreye sokulacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 12:31
Bozdağ'dan 'Kimyasal Hadım' açıklaması: Devreye sokacağız

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'ta AK Parti Sarıkaya İlçe Teşkilatı'nı ziyareti sırasında, cinsel istismar konusunda alınacak tedbirlere değindi. Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki Yağlıkara'nın öldürülmesinin bir vahşet olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu: "Hükümet olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı açıklamıştık. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağız. Cinsel kastrasyon (kimyasal hadım cezası) dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle devreye sokacağız." açıklamasını yaptı.

PEKİ, KİMYASAL HADIM (KİMYASAL KASTRASYON) NEDİR?

Kimyasal kastrasyon, bir kişinin cinsel dürtülerini azaltıcı birtakım ilaçların kendisine verilmesidir. Cinsel istismarcıların ağırlıklı erkek olduğunu düşünecek olursak, testosteron dediğimiz hormonu azaltıcı birtakım ilaçların kişilere verilmesi ve bu ilaçların kişilerin ömür boyu almasını sağlayarak cinsel fonksiyonlarını azaltıcı bir etki oluşturması bekleniyor.

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Bozdağ'dan 'Kimyasal Hadım' açıklaması: Devreye sokacağız
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