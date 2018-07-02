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'ndan açıklaması

: "(8 yaşındaki Yağlıkara'nın öldürülmesi) Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:28
Adalet Bakanı'ndan Eylül açıklaması

8 yaşındaki Yağlıkara'nın öldürülmesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan , "Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur. Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir." açıklamalarını yaptı.

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Adalet Bakanı'ndan Eylül açıklaması
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