Adalet Bakanı'ndan Eylül açıklaması

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Abdulhamit Gül, "Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur. Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir." açıklamalarını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...