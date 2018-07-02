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cezası devreye girecek

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Kimyasal hadım cezası devreye girecek
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'ta AK Parti Sarıkaya İlçe Teşkilatı'nı ziyareti sırasında, cinsel istismar konusunda alınacak tedbirlere değindi. 'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesinin bir vahşet olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu: "Hükümet olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı açıklamıştık. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağız. Cinsel kastrasyon ( cezası) dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle devreye sokacağız."
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Kimyasal hadım cezası devreye girecek
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