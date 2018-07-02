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Son dakika: 68 asker hakkında gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan rütbeli askerlere yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında halen aktif görevde 19 Yarbay, haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 22 Albay ve 27 Yarbay olmak üzere toplam 68 asker hakkında 19 ilde gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 08:52 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 09:18
Son dakika: 68 asker hakkında gözaltı kararı!

/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan Türk Silhalı Kuvvetleri'ndeki rütbelilere yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün Mahrem İmamları ile örgüt mensubu askerleri arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgüt ile irtibatlı şüpheliler tespit edildi.

68 GÖZALTI KARARI

Haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 22 Albay ve 27 Yarbay, halen aktif görevde 19 Yarbay, haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 27 Yarbay olmak üzere toplam 68 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

19 İLDE ARAMA

Şüphelilerin Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara ve 18 ilde arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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Son dakika: 68 asker hakkında gözaltı kararı!
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