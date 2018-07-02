Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

Son dakika: 'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

Son dakika haberi! 'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 3'ü yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 11:04
Son dakika: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 13 zanlıdan 3'ü gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında , Ankara, Gümüşhane, , Isparta, , Manisa, Mardin, ve Tekirdağ'da 11 muvazzaf astsubay, bir sözleşmeli er ve bir sivilden oluşan haklarında gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 3'ü yakalandı.

Tokat'a getirilen zanlılar ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Son dakika haberi: 68 asker hakkında gözaltı kararı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN