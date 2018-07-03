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'den çelişkili açıklamalar

24 Haziran lerinin ardından 'de koltuk yarışı devam ediyor. 'nin CHP'den fazla oy alması onu CHP'nin genel başkanlığı için büyük bir aday haline getirdi. Bugünkü açıklamalarında Kemal ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıklayan Muharrem İnce, "Koltuğu bırak, onursal başkan ol" dedi. İnce'nin bu sözleri sonrası seçim öncesi programlarda sarfettikleri söylemler gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 15:57
Muharrem İnce'den çelişkili açıklamalar

'de genel başkanlık yarışması başladı. Dün akşam Kemal ile bir araya gelen bugün flaş açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na "Koltuğu bırak, onursal başkan ol" dediğini açıkladı.

Muharrem İnce'nin çelişkili açıklamaları

Fakat bu sözleri sarfeden Muharrem İnce, öncesi katıldığı bir programda söyledikleri ile çeliştiği görüldü. Muharrem İnce seçim öncesi "Kılıçdaroğlu karşısında asla aday olmam" demişti. Bugün yaptığı açıklamalarda ise İnce, Kılıçdaroğlu'na "Koltuğu bırak, onursal başkan ol" dediğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU: SİYASİ NEZAKETSİZLİK

İnce'nin bu açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert bir yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamalarını, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" olarak yorumladı.

Son Dakika: Muharrem İnce'nin teklifine Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt

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Muharrem İnce'den çelişkili açıklamalar
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