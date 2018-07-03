Muharrem İnce'den çelişkili açıklamalar

CHP'de genel başkanlık yarışması başladı. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Muharrem İnce bugün flaş açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na "Koltuğu bırak, onursal başkan ol" dediğini açıkladı.

Muharrem İnce'nin çelişkili açıklamaları

Fakat bu sözleri sarfeden Muharrem İnce, seçim öncesi katıldığı bir programda söyledikleri ile çeliştiği görüldü. Muharrem İnce seçim öncesi "Kılıçdaroğlu karşısında asla aday olmam" demişti. Bugün yaptığı açıklamalarda ise İnce, Kılıçdaroğlu'na "Koltuğu bırak, onursal başkan ol" dediğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU: SİYASİ NEZAKETSİZLİK

İnce'nin bu açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert bir yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamalarını, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" olarak yorumladı.