Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi nezaketsizliği çoktan başlatmıştı...

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili görüşmenin detaylarının sorulması üzerine, eşlerle birlikte gerçekleşen görüşmenin sohbet ortamında geçtiğini söyledi.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiğini de vurgulayan İnce, Kılıçdaroğlu'ndan kendisine gelen herhangi bir teklifin olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:

"KOLTUĞU BIRAK GENEL BAŞKAN OL"

"Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir teklif gitti. Gizlim saklım yok, bunları milletin önünde de söyleyebilirim. Sayın Genel Başkan'a kendisiyle bir yarış içinde olmak istemediğimi ama milletin de seçim sırasında duyduğu, gördüğü bir umut var ve bunu kaybetmememiz gerektiğini ifade ettim. Kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. Kendisi 'evet' ya da 'hayır' gibi bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım. Bunu kendisinin değerlendireceğini düşünüyorum, gerisine bakacağız."

"HAYIR DERSE ÖRGÜT ÇÖZER"

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay teklifine 'hayır' demesi durumunda imza toplama yoluna gidip gitmeyeceği sorusuna da "Hayır ben imza toplamayacağım ama 'hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." ifadesini kullandı.

İnce'nin söz konusu açıklamalarının ardından girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da cevap gecikmedi. İnce'nin açıklamalarını "Siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" ifadelerini kullandı. Halbuki siyasi nezaketsizliği başlatan kendisiydi. Sabah Gazetesi yazar Okan Müderrisoğlu, CHP'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamasında 24 Haziran öncesinde ve sonrasında Muharrem İnce'ye yönelik küçümseyen davranışları nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun siyasi nezaketsizliği zaten başlattığına dikkat çekti.

"KILIÇDAROĞLU SİYASİ NEZAKETSİZLİĞİ ZATEN BAŞLATMIŞTI"

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu konuyla ilgili A Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Sayın Kılıçdaroğlu 2010 yılında kurultayda sahneye çıktığında bir şarkı ��almıştı… Kılıçlar çekildi, bu bir düello diye… Şu anda CHP'de kılıçlar çekildi ve bu düello sahneleniyor. Sayın Kılıçdaroğlu, İnce'yi küçümseyen yaklaşımlarına devam etti. Bu nedenle Kılıçdaroğlu siyasi nezaketsizliği zaten başlatmıştı. Bunlar CHP'nin genetik şifresinde siyasi hizipler, bunlara dayalı çekişmeler… Bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, girdiği 11 seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu orada dururken, yüzde 30 oy almış Muharrem İnce fiilen kendisini genel başkanlığa taşıyacak bir rüzgarı arkasına almış durumdadır. Ama bunun İnce fırtınasına dönüştü demek için erken.

MÜDERRİSOĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Okan Müderrisoğlu: "CHP'de kılıçlar çekildi ve düello yaşanıyor"