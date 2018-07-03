Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı 3 saatlik görüşmeyi sadece bir cümle ile özetledi. CHP'deki gerilimin sürdüğünü gözler önüne seren Muharrem İnce çarpıcı açıklamalar yaptı. İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırak, onursal başkan ol" dediğini açıkladı.

Muharrem İnce'den flaş açıklama

İmza toplamayacağını ifade eden İnce, "Bunu örgüt çözecek" dedi. Kurultay çağrısı yapmayacağını ifade eden İnce, "Kendisine onursal başkanlık teklif ettim" dedi.

"HAYIR DERSE ÖRGÜT KENDİSİ ÇÖZECEKTİR"

Muharrem İnce açıklamasında şunları kaydetti: Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağan üstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir...