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Son Dakika: ’de film koptu! 'na video yağıyor

Son dakika haberi... lerinin ardından büyük hezimet yaşayan ’de film koptu. Parti yönetimine duyulan öfke, tabanda dip dalgasına dönüştü. WhatsApp gruplarına delegelerden istifa videoları yağdığı öğrenildi. Video mesajlarda, ’den yüzde 8 daha az oy alan Kılıçdaroğlu’na, “10 kez yenildin artık bırak” deniliyor.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 12:42
Son Dakika: CHP’de film koptu! Kemal Kılıçdaroğlu'na video yağıyor

'de yaşanan büyük hezimetin ardından ana muhalefet partisi 'de sular durulmuyor. Parti tabanının büyük tepkisini çeken siyasi hayatının en zor günlerini yaşıyor. Akşam gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı lerinde 'nin yüzde 30.6 oranında oy alması ve CHP'nin oylarının yüzde 22.6'ya düşüp arada yüzde 8'lik bir makas oluşmasının ardından parti yönetimine yapılan kurultay baskıları da günden güne artıyor. Parti içindeki bu belirsizliğin giderilmeyeceğine inanan delegeler kurultayın derhal toplanması için videolar çekip çağrı yapmaya başladı. Çığ gibi büyüyen videolar parti yönetiminin bulunduğu whatsapp gruplarında paylaşılıyor. Videolu tepki gösterenlerden CHP Giresun delegesi Burak Esen, "Kendi geleceğini değil ülkenin geleceğini düşünen bir yönetim istiyoruz. Mevcut yönetimle bunu başaracağımıza inanmıyoruz. Kurultay derhal yapılmalıdır. Aksi takdirde biz delegeler olarak bunu yapacağımızı bildiriyoruz" dedi.

TARLADA VİDEO ÇEKTİ

CHP delegesi Sinan Çifçi de Bursa'da domates tarlasında çektiği videoda, "Partimiz eriyip gitmekte. Kaybedenin başarılı, kazananın başırısız sayılması aklımızla dalga geçmektir. Kurultay acilen toplanmalıdır. Değişim kaçılınmazdır" dedi. Bu arada Kılıçdaroğlu ve ekibinin videolar nedeniyle gergin olduğu, il ve ilçe teşkilatlarının videoların yayılmasını engellemek için uyarıldığı öğrenildi.

BECEREMEDiN, ÇEKiL

CHP kurultayının en genç delegesi 20 yaşındaki Mehmet Emin Altunses de video paylaşanlardan. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Altunses, Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırarak çektirdiği videoda şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu ve yönetimi mevcut süreci yönetememiştir. Bu partide koltuk sevdalılarına yer yok. Muharrem İnce önderliğinde bunu başarabiliriz. İstifa ederse tarihin onurlu sayfalarında, istifa etmese tarihin kara sayfalarında yerini alacaktır" diye konuştu.

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Son Dakika: CHP’de film koptu! Kemal Kılıçdaroğlu'na video yağıyor
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