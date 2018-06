Tabandan da tavandan da ‘Çek git’ çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, seçimin ardından CHP 'li seçmenin nabzını tuttu. CHP'ye her seçimde oy verdiğini söyleyen seçmenler HDP 'nin barajı geçmesi için verilen destek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun koltuk sevdası nedeneyile bin pişman. İşte görüşler:HDP'ye omuz verip Meclis'e taşıması CHP'ye yakışmadı. CHP bu desteği verirken seçmene sormadı. Şu an 'keşke ellerim kırılsaydı da oy vermesiydim' diyorum. Kılıçdaroğlu zaten, bir Yeşilçam'daki Bülent Kayabaş'ın ölmeyen adam sahnesi gibi. Koltuğu alsın evine götürsün yeter ki genel başkanlığı bıraksın.Demokratik hiç bir ülkede 9 seçim kaybeden bir lider partinin başında kalamaz. Churchill'in sözü var: Eğer ülkede kazananı değiştiremiyorsan kaybedeni değiştireceksin.Erdoğan'a diyor kendisi gitmiyor. Erdoğan, seçimde kazanarak geldi.Kendimi bildim bileli CHP'liyim. Bu ülkenin bütünlüğüne kast etmiş bir parti olan HDP'ye desteği görünce şaşırdım.Arkadaşlar, 'Senin oy verdiğin parti terörü destekleyen HDP'yi Meclis'e soktu' dedi. Şimdi bin pişmanım.Atatürk'ün ve şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Böyle giderse tabanını hepten kaybeder ve CHP diye parti kalmaz.CHP dedelerimden kalan bir mirastı. HDP-PKK ilişkisini 10 yaşındaki çocuk anlar ama CHP anlamadı. Milletin Meclisi'nde HDP'liler maaş alacak. Bu seçmene ihanettir.Dolaylı yoldan HDP'ye destek olacağım aklımın ucundan geçmemişti. Bir daha CHP'ye asla oy vermeyeceğim. Onur Öymen gibi isimlerin de yer aldığı 9 Eylül Platformu , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine istifa çağrısı yaptı. İsmini CHP'nin kurulduğu günden alan 9 Eylül Platformu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kemal Anadol, Ergün Aydoğan, Bülent Baratalı, Mehmet Boztaş, Ersu Hızır, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Şahin Mengü, Onur Öymen, Nur Serter, Dr. Merih Şan ve Enis Tütüncü imzası taşıyan açıklamada, "Partimizin aldığı başarısız sonuçlar karşısında büyük üzüntü duymaktayız. 24 Haziran seçimlerinde oy oranımız yüzde 22.7'ye gerilemiştir. Kılıçdaroğlu'nun bu tabloyu başarı şeklinde sunması inandırıcı değil. AKP'nin oylarındaki düşüş, o oylar bize gelmedikçe bir anlam taşımaz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Bu durumda, CHP'nin Sayın Genel Başkanı ve merkez yöneticileri görevlerini bırakmalıdırlar. Yeniden taze kanla yerel seçimlere girecek bir CHP'nin başarısına yürekten inanıyoruz" denildi.CHPlideri, seçim sonrası "Koltuk sevdalısının partimizde işi yok" diyerek İnce'ye sert mesaj göndermiş, baskılar sonrası "Muharrem İnce değerimizdir" sözleriyle 'Her şey kontrolüm altında' imajı vermeye çalışmıştı. Kılıçdaroğlu, telefonla katıldığı bir TV programında, İnce hakkındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı iddialarıyla ilgili soruya da "Yerel seçimlerde aday profili çok önemli" yanıtı verdi.CHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Hilal Nur Çokoy, partisinin il yönetiminde 10 kişinin istifa ettiğini duyurdu. Yapılan basın açıklamasında "Parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak adına CHP Erzurum İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa ediyor ve olağanüstü kongre istiyoruz" denildi. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz da "Keşke bize sorsalardı" dedi.