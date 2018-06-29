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“İnce ile arasındaki gizli anlaşma…”

bugünkü yazısında ’deki liderlik savaşını ve ’nin olağanüstü kongre konusunda neden ısrarcı olmadığını kaleme almış. Yapılan anlaşmaya göre ’nun partiyi olağan kongrede partiyi İnce’ye teslim edeceğinin altını çizen Melih Altınok, bu gizli planın tutmayacağını belirtiyor.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 09:54
“İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki gizli anlaşma…”

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Aslında İnce'nin bu sözleri bir teslimiyete işaret etmiyor... Sadece iddiasının vadesini biraz ertelediğini gösteriyor.
Şöyle ki, dün Deniz Baykal, Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin gibi partinin aksaçlılarıyla toplantı yapan İnce bir plana ikna edildi.
İnce önce, yerel seçimlerde, genel başkanlık iddiası için adeta zorunlu bir durağa dönüşen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak.

Kazansın ya da kazanmasın sonuç değişmeyecek...
Çünkü yasal süresi gelen olağan kurultayda partiyi İnce'ye teslim edecek!
Böylece İnce hem "kavgacı" imajı çizmeyecek hem de her halükârda "bir şeyler" alacak. Kılıçdaroğlu da birkaç yıl daha koltuğunu koruyacak ve bu süre içinde partinin bölünmesini önleyecek...

Herkesin kazanacağı iddia edilen bu anlaşmanın işlemesi çok zor. Zira 100 yıllık CHP'de genel başkanlık koltuğunu seçmen talebinin ve siyasetin doğal dengelerinin belirlemediğini biliyoruz.

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“İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki gizli anlaşma…”
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