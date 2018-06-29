Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlıktan kazandığı koltuğunu koruma refleksini çok iyi kullanan bir isim. Yıllardır tüm enerjisini ülkenin değil CHP'nin iktidarını almaya harcıyor.

Görevde olduğu 8 yılda 9 seçim (artık sayamıyoruz) kaybettiği halde hâlâ genel başkanlık koltuğunda oturması da başarısının göstergesi.

Ancak Kemal Bey bile, son seçimlerde partisi CHP'den yaklaşık 8 puan fazla oy almayı başaran Muharrem İnce "tehdidi" karşısında zor durumda.

Ne var ki herkesin gördüğü bu tabloya rağmen İnce şunları söyledi:

"Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız."

Peki, Muharrem Bey, üzerinde sörf yaptığı, genel merkezin boyunu aşan dalgaya rağmen nasıl bu kadar "iddiasız" olabiliyor?

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Aslında İnce'nin bu sözleri birişaret etmiyor... Sadecebirazgösteriyor.Şöyle ki, dün Deniz, Murat, Altanve Hikmetgibi partinintoplantı yapan İnce bir planaİnce önce, yerel seçimlerde,adetazorunlu bir durağa dönüşen,olacak.Kazansın ya da kazanmasın sonuç değişmeyecek...Çünkü Kılıçdaroğlu yasal süresi gelenpartiyi İnce'ye teslim edecek!Böylece İnce hem "" imajı çizmeyecek hem de her halükârda "" alacak. Kılıçdaroğlu da birkaç yıl daha koltuğunu koruyacak ve bu süre içinde partinin bölünmesini önleyecek...Herkesin kazanacağı iddia edilen buçok zor. Zira 100 yıllık CHP'deseçmen talebinin vebelirlemediğini biliyoruz.Seçimler öncesi her yaptığına doğru diyen gazetecilere kulak veren ve kaybeden İnce eğerbıraktıysa kendisine naçizane bir tavsiyem var.Dikkatli olsun. Zira karşısındaki, sandıkta mahir olmasa da parti içibir isim. "Sörfe ara" vermesi istenen... Kendisine bu konuda en faydalı tavsiyeleri, bir kaset komplosuyla koltuğundan olan Deniz Bey de verecektir.Tartışmalar sürerken, İstanbul seçimleri içinsorusu da önemini koruyor tabii ki.Bir yıl önce bu köşede'ın bu makam için en ideal isimolduğunu yazdığımda epeyce gürültü kopmuştu.farkındayım ancaküzerine dillendirdiğim önerimin arkasındayım. Binali Bey gibi icracı bir isim bu kente çok iyi gelecektir.Kaldı ki bahsettiğim hiç de basit bir makam değil.