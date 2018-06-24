Çokbilmiş ukalalar, seçimlere katılım konusunda her seferinde dünya rekoru kıran Türkiyeli seçmene "sandığa sandığa" diye tempo tutuyorlar...***
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçmen sayısı 3 milyon olan İzmir'deki mitingine 3 milyondan fazla insanın katıldığını söylüyor...
FETÖ'cü susamuru bir trol gazetesine çevirdiğinden beri iflah olmayan Cumhuriyet gazetesi, İnce'nin Maltepe mitinginin uydu görüntüleri diye, Erdoğan'ın Yenikapı mitinginin fotoğraflarını yayınlıyor...
Yandaş gazeteciler İnstagramda İnce'nin mitinglerinden şen fotolar paylaşıp "Bu oyları çaldırmayın" diye bağırıyorlar.
Geçen de yine İnce "Oyumuz yüzde 55" diyordu, gözlerini bile kırpmadan!
Bunların, kazanma motivasyonunun sarhoş ettiği kişilerin sayıklamaları, ölçüsüz abartı ya da mazur görülebilecek "siyasi yalanlar" olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Cuma gecesi CHP'nin kanalı Halk TV'de Uğur Dündar
'ın Muharrem İnce ile yaptığı programı izleyenler neden bahsettiğimi anlamışlardır.
Zira milyonlarca oy alan bir partinin adayı, kameralara dönüp hararetle "Buradan söylüyorum oyları çalacaklar"
dedi.
Ardından seçmenlerinden, oy kullanılacak mekânlara bir gece önceden
gidip bahçede yatmalarını
istedi. Kendisinin de binlerce avukatla YSK
önünde olacağını söyledi.
Elbette her parti sandığına sahip çıkacak. Ancak sandık başlarından ziyade sokağa
yapılan bu çağrıların demokratik refleks, sivil siyaset
sınırlarında izahı güç.
Zira sandıktaki iradesine sahip çıkmak isteyenlere seçim günü en çok lazım olan, "oldubittilere"
müsaade etmeyecek bir ortamdır, düzendir. Sandıklar sayılırken
, seçim kuruluna teslim edilirken sokakta gürültü
çıkartmaksa, ancak ve ancak "oy çalacakların" istediği şeydir.
Geçmiş deneyimlerimi
z düşünülünce de, bu çağrıların neyin hazırlığı
olabileceğine dair kafamız epeyce netleşiyor değil mi?***
Evet, taktikleri belliydi, seçime iki gün kala da yandaş bir TV kanalının ekranlarından açık ettiler
...
Oylarını, CHP'li anket şirketlerinin
rakamlarını bile ikiye katlayarak
vererek... Alanı belli
miting alanlarında metre kareye 30-35 kişi
sığdırdıklarını iddia
ederek, beklentiyi yükseltiyorlar...
Böylece seçmene, sandıktan çıkacak sonucu kabullenmeme motivasyonunu vermek istiyorlar. İki kere kaybetmeyi
çok arzulayanlar buyursunlar denesinler...
Sağduyulu, yurtsever Türkiye seçmeni de yine görev başında
olacak. Ülkesine, demokrasiye sahip çıkacak.