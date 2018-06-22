24 Haziran'daki tercihimde ekonomik beklentilerim, daha fazla demokrasi ve reform talebim de belirleyici olacak.***
Ancak, her yurtsever seçmen gibi benim önceliğim de daha köklü bir problem olan varoluş sorunumuzla ilgili.
Çünkü terörle terbiye edilmiş, sömürgeleştirilmiş, işgale uğramış bir ülkede bu sorunların hiçbirinin çözülemeyeceğini biliyorum.
Bu yüzden de sandık başına giderken kafamdaki asıl sorular da belli...
2019 savunma (yani saldırı) bütçesi 800 milyar dolar olan ABD'nin, sınırlarımızda operasyonlarına nasıl direnilecek... Dünya üzerindeki tüm devletlerin toplam askeri harcamalarına denk bir parayı, saldırıya harcayan bu dev emperyaliste karşı güvenliğimiz nasıl sağlanacak?
Üstelik bu potansiyel falan değil apaçık, sahaya inmiş bir tehdit. Baksanıza, alanda, Suriye'de, Irak'ta ABD askeri komutasında hareket eden PKK'nın bölgede on binlerle ifade edilen silahlı adamından bahsediliyor...
Eğer sizin de kaygınız bunlarsa
buyurun cevabı da
siz verin...
Asker, içimizde, yanı başımızda binlerce teröristiyle saldırmak için hazır bekleyen ABD ordusu PKK'ya
operasyona giriştiğinde "morali bozulan
" adaylarla bu iş olur mu? Karayılan
bile Kandil'den "erkekseniz gelin
" diye naralar atarken "Kandil'e niye operasyon
yapıyoruz ki ya" diye söylenen siyasetçiler varken kendinizi güvende hissedebiliyor musunuz?
Yasal kanatları HDP için oy isteyen ABD uşağı PKK yöneticileri ara verince, "Demirtaş'a özgürlük" ya da "Bir oy İnce'ye bir oy HDP'
ye" diye söylenenler... Bu kritik coğrafyada böylesine bir atmosferde Türkiye'yi koruyabilirler
mi, yönetebilirler mi?***
Çerçevesini çizmeye çalıştığım perspektif arkaik bir antiemperyalist
söylem ya da kuru milliyetçilik değil... Bu ülkeye
vatandaşlık bağıyla "ortak olan
" aklı başında herkesin önce kendisi için
kafa yorması gereken somut bir "hesaptan" bahsediyorum.
Ve şükür, bu ülkenin hâlâ işgal edilememiş
olmasından da anlaşılacağı üzere yaygın bir muhakeme
bu...
Tartışma, Vatan Partisi
Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek
'in birkaç gazeteciye
tarihi "Mahkeme Lokantası
"nda verdiği
yemekte de masaya yatırıldı. İktidarla
arasındaki mesafe
sır olmayan Perinçek'in, bir meslektaşımızın "Peki Erdoğan ABD'nin güdümüne girerse
..." şeklindeki sorusuna verdiği şu yanıt, sanırım tahminimin doğru olduğunun bir göstergesi:
"Bu asla olmaz. Çünkü Erdoğan'ı halk yönetiyor
!"