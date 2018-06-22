24 Haziran'daki tercihimde ekonomik beklentilerim, daha fazla demokrasi ve reform talebim de belirleyici olacak.

Ancak, her yurtsever seçmen gibi benim önceliğim de daha köklü bir problem olan varoluş sorunumuzla ilgili.

Çünkü terörle terbiye edilmiş, sömürgeleştirilmiş, işgale uğramış bir ülkede bu sorunların hiçbirinin çözülemeyeceğini biliyorum.

Bu yüzden de sandık başına giderken kafamdaki asıl sorular da belli...

2019 savunma (yani saldırı) bütçesi 800 milyar dolar olan ABD'nin, sınırlarımızda operasyonlarına nasıl direnilecek... Dünya üzerindeki tüm devletlerin toplam askeri harcamalarına denk bir parayı, saldırıya harcayan bu dev emperyaliste karşı güvenliğimiz nasıl sağlanacak?

Üstelik bu potansiyel falan değil apaçık, sahaya inmiş bir tehdit. Baksanıza, alanda, Suriye'de, Irak'ta ABD askeri komutasında hareket eden PKK'nın bölgede on binlerle ifade edilen silahlı adamından bahsediliyor...

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Eğerbuyurun cevabı dasiz verin...Asker, içimizde, yanı başımızda binlerce teröristiyle saldırmak için hazır bekleyenoperasyona giriştiğinde "" adaylarla bu iş olur mu?bile Kandil'den "" diye naralar atarken "Kandil'eyapıyoruz ki ya" diye söylenen siyasetçiler varken kendinizi güvende hissedebiliyor musunuz?Yasal kanatları HDP için oy isteyen ABD uşağı PKK yöneticileri ara verince, "Demirtaş'a özgürlük" ya da "ye" diye söylenenler... Bu kritik coğrafyada böylesine bir atmosferdemi, yönetebilirler mi?Çerçevesini çizmeye çalıştığım perspektif arkaik birsöylem ya da kuru milliyetçilik değil...vatandaşlık bağıyla "" aklı başında herkesinkafa yorması gereken somut bir "hesaptan" bahsediyorum.Ve şükür, bu ülkeninolmasından da anlaşılacağı üzerebu...Tartışma,Cumhurbaşkanı adayı'in birkaç gazeteciyetarihi ""nda verdiğiyemekte de masaya yatırıldı.arasındakisır olmayan Perinçek'in, bir meslektaşımızın "..." şeklindeki sorusuna verdiği şu yanıt, sanırım tahminimin doğru olduğunun bir göstergesi:"Bu asla olmaz.!"