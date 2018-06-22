Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Melih Altınok > Oyum...
MELİH ALTINOK
22 Haziran 2018, Cuma MELİH ALTINOK

Oyum...

24 Haziran'daki tercihimde ekonomik beklentilerim, daha fazla demokrasi ve reform talebim de belirleyici olacak.
Ancak, her yurtsever seçmen gibi benim önceliğim de daha köklü bir problem olan varoluş sorunumuzla ilgili.
Çünkü terörle terbiye edilmiş, sömürgeleştirilmiş, işgale uğramış bir ülkede bu sorunların hiçbirinin çözülemeyeceğini biliyorum.
Bu yüzden de sandık başına giderken kafamdaki asıl sorular da belli...
2019 savunma (yani saldırı) bütçesi 800 milyar dolar olan ABD'nin, sınırlarımızda operasyonlarına nasıl direnilecek... Dünya üzerindeki tüm devletlerin toplam askeri harcamalarına denk bir parayı, saldırıya harcayan bu dev emperyaliste karşı güvenliğimiz nasıl sağlanacak?
Üstelik bu potansiyel falan değil apaçık, sahaya inmiş bir tehdit. Baksanıza, alanda, Suriye'de, Irak'ta ABD askeri komutasında hareket eden PKK'nın bölgede on binlerle ifade edilen silahlı adamından bahsediliyor...

***
Eğer sizin de kaygınız bunlarsa buyurun cevabı da siz verin...
Asker, içimizde, yanı başımızda binlerce teröristiyle saldırmak için hazır bekleyen ABD ordusu PKK'ya operasyona giriştiğinde "morali bozulan" adaylarla bu iş olur mu?
Karayılan bile Kandil'den "erkekseniz gelin" diye naralar atarken "Kandil'e niye operasyon yapıyoruz ki ya" diye söylenen siyasetçiler varken kendinizi güvende hissedebiliyor musunuz?
Yasal kanatları HDP için oy isteyen ABD uşağı PKK yöneticileri ara verince, "Demirtaş'a özgürlük" ya da "Bir oy İnce'ye bir oy HDP'ye" diye söylenenler... Bu kritik coğrafyada böylesine bir atmosferde Türkiye'yi koruyabilirler mi, yönetebilirler mi?
***
Çerçevesini çizmeye çalıştığım perspektif arkaik bir antiemperyalist söylem ya da kuru milliyetçilik değil...
Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla "ortak olan" aklı başında herkesin önce kendisi için kafa yorması gereken somut bir "hesaptan" bahsediyorum.
Ve şükür, bu ülkenin hâlâ işgal edilememiş olmasından da anlaşılacağı üzere yaygın bir muhakeme bu...
Tartışma, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in birkaç gazeteciye tarihi "Mahkeme Lokantası"nda verdiği yemekte de masaya yatırıldı.
İktidarla arasındaki mesafe sır olmayan Perinçek'in, bir meslektaşımızın "Peki Erdoğan ABD'nin güdümüne girerse..." şeklindeki sorusuna verdiği şu yanıt, sanırım tahminimin doğru olduğunun bir göstergesi:
"Bu asla olmaz. Çünkü Erdoğan'ı halk yönetiyor!"

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN