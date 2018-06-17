Ünlü müteşebbis Elon Musk "Marx kapitalistti. Hatta onun hakkında bir kitap yazdı" diye bir twit attı.

Musk'ın twiti, Türkiye'nin en büyük işadamlarından Ali Koç'un "Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerekir" çıkışını akıllara getirdi. Esprilere konu oldu. Musk'ın ironisinin anlaşılamamasını bir yana koyarsak, çoğu da fena değildi hani.

Ancak tartışma önemli. Bu ciddi konuya büyük kapitalistlerin dahil olması daha önemli!

Zira kapitalizmin geldiği nok- tada oluşan gelir adaletsizliği uçurumunu, merkezi ve mekanik müdahalelerle aşmak mümkün değil.

Bu tarz müdahalelerin sonucu ya devlet kapitalizmi gibi daha ağır sömürü mekanizmalarını doğuruyor. İşçi askere çevrilmiş vatandaşların çalıştığı birer açık fabrikaya dönen komünist ülkelerde olduğu gibi...

Ya da serbest piyasanın doğal dengesini bozduğu için gelir adaletsizliğini emekçiler adına büyütüyor.

Örneğin devlet asgari ücreti artırarak işçinin hakkını korumaya çalışıyor... Ancak bu tedbire, müteşebbisin verdiği genel tepki ya daralmaya gitmek ya da otomasyona geçmek oluyor. Olan yine pastanın azını yiyen çoğunluğa oluyor.

Kısacası Marx'ın emek-sermaye arasındaki "temel çelişkiyi" masaya koyduğu günden beri konu kilit!

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Dün bir arkadaşım, Sivas'ta Musa Emmioğlu isimli bir işadamınınettiğine dair haberi gönderince bu konu yine aklıma geldi.Evet, Sivaslı müteşebbisin yaptığı ilk değil.(tabii ki bize göre) en çok sömürülen üçüncü dünyayla, Afrika ile paylaşanörneğin...Çünkü bu tavır,en ciddi sorun olarak belirdiğigünümüzde bir sermayedariçin yalnızcaolan bir tercihde...Hangiçok satan imajının yanına," sıfatını eklemek istemez. Üstelik hiçbir reklam maliyeti ve etkisiyle kıyaslanmayacak şekilde.Biliyorum, komünist arkadaşlarım çoktan yazıyı okumayı bırakmış, "" diye söylenmeye başlamışlardır.Lütfen okuyanlar okumayanlara anlatsın da arkalarından konuşuyor gibi olmayayım...Kusura bakmasınlar amaişçiyi iktidarperspektifinden uzaklaştıracağı içinHiç olmazsa, emekçilere, sorunlarının tümünü bir ütopyada,somut bir öneride bulunuyor.Kaldı ki,olmasa da, toplumsal dayanışma gibi pratiklerinin özellikle doğuda gelir adaleti için faydalı pratikler doğurduğu ortada. Yani işlevsel de.Neyse biz Musk'ın "" dedikleriniunutup muhataplarımıza seslenerekbitirelimEvet, sevgili sermaye sınıfı;Bizler Marks'ın "" dediği müteşebbisindemeyen 21. yüzyıl emekçileriyiz.Siz de biraz hakkaniyetli olup, kârınızın büyük oranını sağlayan emekçilerin hakkını,olarak görmeyi bırakın.Bari şu bayramda bulalım orta yolu.