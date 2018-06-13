Gazeteci olarak bir siyasi fikri, partiyi destekleyebilirsiniz.

Milyonlarca seçmenin de sahiplendiği görüşünüzü, takiye yapmadan, gizlemeden, örtülemeden kararlı şekilde ifade etmenizde de sorun yoktur.

Çünkü sizi kör bir taraftara dönüştüren, "yandaş" yapan bunlardan hiçbiri değildir.

Şirazenin kaydığı nokta, gazetecinin temel sorumluluğu olan eleştirellik yerine muhalifliği koymasıdır.

Çünkü o andan itibaren bir militan gibi amaç aracı haklı kılar seviyesine düşersiniz... Artık yuvarlandığınız çukurda sizin için yalan söylemek, gerçeği eğip bükmek, iftira atmak, hakaret etmek bir hak hatta bir görev ve zorunluluktur. Mantık falan gözetmezsiniz, umurunuzda olan tek şey reaksiyon almaktır.

İşin acı tarafı, yıllardır, medyadaki varlıklarını, çoğunluk mutlu olduğu için rahatsız olan "azınlığa" yandaşlık etmeye borçlu olanların bu tarzı, ideal gazetecilik olarak kutsanıyor.

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Hal bu olunca da,hastane koridorlarındadeğil, oyandaş sayılıyor...Her seçim dönemi,içinterk edenler,peşinde koşanlar,pozlarında geziyor. Sağa solameslek etiği, bağımsız gazetecilik dersi veriyor...Doğru bulduğu siyasi projeleri,değil gazetecilik mecrasında argümanlarıylaaçık açık destekleyenseediliyor.Oysa her şeyin bir frekansı, seviyesi ve ayarı var.Örneğin dün'nın yaptığı gibi, köşesinden ana muhalefet partisi'na "çekil" çağrısı yapmak makul sınırlarda değerlendirilebilir.Zira Altaylı sitemi biraz abartmış olsa daadayın, Muharrem İnce'nin, kazanması için "" diye kaygılanmadan öneride bulunuyor."Hükümetin Gülen'in iade dosyasını inceledik," türünden açıklamalarıyla'e "seçim süresince ortalıkta görünmemesini, ekranlara çıkmamasını" tavsiye ediyor.Çukurun dibindeyse kuşkusuzvar. İşitaşıyan bu zatdün yine köşesinde coşmuştu. Siyasi tercihlerindenötürü milyonlarca Türkiye Cumhuriyetivatandaşına, seçmene (affedersiniz) "göt kılları"falan diyerek midemizi bulandırıyordu.Evet,yalanla, dolanla,, tehditle,, aile kavgalarında "" sorusuna "" seviyesine getirenler... Ülkenin Cumhurbaşkanıyla röportaj yapan, hakaret etmeden soru sordukları için küfür eden yandaşlar...Sezon finali onlar için çok yakında!Zira bu işin sağı solu,... Eminim sözünü ettiğim yazıyıokuyanpek çok muhalifin,CHP'li seçmenin de