Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir mitingde, diğer tüm rakiplerinin tattığı o meşhur resti Muharrem İnce'ye de çekti:

"Eğer 24 Haziran'da seçilemezsen siyaseti bırakacak mısın?"

İnce de, Erdoğan'ın bu özgüvenli çıkışını duymazdan gelen diğer rakipleri gibi ölü taklidi yapacak derken bizleri şaşırttı ve konuya girdi.

"Bırakacağım ama bir şartım var" diyen İnce, ardından, tüm seçmenin beynini kısa bir süre mavi ekrana düşüren şu cümleleri kurdu:

"Cumhurbaşkanı yüzde kaçla seçildin? 51.79'la seçildin. Peki, ben sana bir soru sorayım. 51.79'un altında oy aldığında sen siyaseti bırakacak mısın?"

Evet, garipliklere şaşırmadığımız şirin memleketimizde bu da oldu...

İlk kez, bir siyasetçi, yarışa girdiği rakibine "beni yenip seçimleri kazanırsan siyaseti bırakacak mısın" diye "rest" çekti.

Fiziğiyle gündeme gelmeye çalışan ve arada "kuantum" falan diyen İnce, belli ki üçüncü halin de mümkün olduğu iddiasını çok yanlış anlamış. Eminim branş hocası meslektaşlarından "onun öyle olmadığını", Big Bang'ten başlayarak kendisine izah edenler olmuştur.

Dolayısıyla, İnce'nin, gün geçmeden yalanlanan diğer iddiaları gibi, bu sorusuna da cevap beklediğini sanmıyorum. Maksat gündem olsun işte.

Şimdi siz söyleyin, rakiplerinin bile, kendisine rakip olarak ancak kendisini gösterdiği Erdoğan bu soruya ne cevap versin?

Siz bizi kendinize güldürdünüz Allah da sizi güldürsün Muharrem Bey.

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İNCE'NİN FİZİĞİ



Muharrem İnce'den bahsederken "fiziğiyle gündeme gelmeye çalışan siyasetçi" dememe takılan okurlarımız olmuş.

Diyorlar ki, "Bir zamanlar mankenler 'yalnızca fiziğimizle gündeme gelmek istemiyoruz' diye yakınırlardı.

Bu duruma nazire mi yapıyorsunuz?" Hayır!

Böyle söylüyorum, çünkü çoğu zaman Einstein ya da Hawking gibi kuramsal fizikçi edasıyla konuşmasından da anlayacağınız üzere İnce bir Lise Fen Bilgisi hocası. Yani fiziğe "ilgisi" olan, böyle anılmak isteyen o.

Pek çok kişi de siyasetçi İnce'nin fizikçiliğine şahitlik ediyor zaten.

"Dönemin Cemaati"nin önemli isimlerinden olan Hüseyin Gülerce'den dinleyin:

"Özel Yalova Dershanesi'ni açmıştık. Muharrem İnce geldi, 'Hocam benim doğuya tayinim çıktı ama ben gitmek istemiyorum. Yalova'da kalmak istiyorum. Bana dershanenizde iş verir misiniz?' dedi. Bunun üzerine 1 yıl bizde fizik öğretmenliği yaptı."

Üstelik internet sitelerinde İnce'nin öğrencilerinin yazdıklarından, fazla sıkıştırmayan... Tahtada işler sarpa sarınca ya da zor bir soru gelince "boş verelim" diyen... Yani sevilen de bir fizikçi olduğunu görüyoruz.

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ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN ARDINDAN...



Dün, kısa bir süre önce Doğan Medya'yı alan Erdoğan Demirören'in cenazesi toprağa verildi.

Evet, Erdoğan Bey grubu alalı çok olmamıştı. Ancak bu kısa sürede bile, grubun eskisi gibi operasyon medyası olmayacağını, gazetecilik yapacaklarını göstermeyi başardı... Yani 80 yıllık hayatındaki son medya macerasını şık bir şekilde bitirdi.

Allah rahmet eylesin.