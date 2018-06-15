TSK'nın Kandil'deki PKK kamplarına yönelik operasyonu devam ediyor.

Bölgede operasyonu yürüten askeri kaynaklardan aldığım bilgilere göre ciddi bir direniş söz konusu.

Bu yüzden de asker "mevzi mevzi" ilerliyor.

PKK'nın yayın organlarındaki propaganda boyutu ve yaşananı "anayurt savaşı" türünden ajitasyonlarla anlatmaları da bu bilgileri doğruluyor.

Ancak ABD son olarak Münbiç'te de arkalarından çekildi... Ankara'nın, PKK'nın yıllardır Kandil'de sırtını dayadığı İran'la görüşmeleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tahran'a operasyonu daha kapsamlı şekilde birlikte yürütmeyi önerdiklerini söylüyor.

Yani Türkiye bu kez Kandil'e daha güçlü bir şekilde "püf" demeye kararlı.

Ancak teröre karşı sergilenen bu kararlılık, kimi muhalefet partilerince zedelenmeye çalışılıyor.

Yo, PKK'nın siyasi kanadı HDP'den bahsetmiyorum. Onların işi zaten bu.

Sözünü ettiklerim, PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarıyla tanınan askerlerin morali iyi olunca nedense canı sıkılan Muharrem İnce'ler...

Dün operasyonda şehit düşen askerleri kimin öldürmüş olabileceğini sormak istediğimiz; "Kandil'de PKK yok ki" diyen CHP'li Özgür Özel'ler...

Sanki yeni bir tehdit söz konusuymuş gibi, işini yapan TSK'ya, "Niçin seçim öncesi operasyon yapıyorsunuz" diyen Meral Akşener'ler...

Ve "sırtımızı YPG'ye dayıyoruz" diyenin eş başkanını, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diye hepimizi tehdit edenin koğuş arkadaşını dışarıya çıkartmaya çalışanların tümü...

Sizce tüm bunları yalnızca seçim atmosferi ve oy kaygısıyla açıklamak mümkün mü?

Öyle ya, merkeze oynayan bir parti... Seçmenin ezici çoğunluğunu oluşturan yurtsever vatandaşlar dururken niçin Türkiye'ye savaş açan PKK'ya sempati besleyen küçük azınlığa oynasın?

Ki bu seçmenin partisi zaten belliyken...

Ve HDP tabanına oynamanın "eldeki" ulusalcı, milliyetçi seçmenin tepkisine neden olacağı da ortadayken.

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OHAL KALKIYOR...



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 TV'deki röportajında Murat Çiçek'e 24 Haziran'dan sonraki ilk işlerinin OHAL'i kaldırmak olacağını söyledi.

Bu önemli bir gelişme. Zira Türkiye'nin 15 Temmuz'un ardından girdiği "meşru müdafaa" sürecinin ve toparlanma mücadelesinin iyi bir noktaya geldiğinin işareti.

Ayrıca, spekülasyonlara engel olacağı için, 24 Haziran sonrası ekonomi üzerinde de olumlu etki yapacağı ortada.

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BODRUM'DA BOY VERENLERDEN OY VERENE ÇAĞRI



"Oy verme oranı Avrupa'nın kat be kat üstünde olan ülkede "haydi sandık başına" diye video çekmek biraz şey... komik. " @yaseminabayhan