Türkiye bayrama Şanlıurfa Suruç'tan gelen acı haberle girdi. Seçim çalışmaları kapsamında "esnaf ziyareti" yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ve partililer ile PKK'lı olduğu ileri sürülen taraflar arasında çatışma çıktı.

AK Partili Yıldız'ın bir pasaja girmesinin engellenmesi üzerine başladığı belirtilen silahlı kavgada, milletvekilinin ağabeyi de dahil dört kişi hayatını kaybetti. Yaralılar da var.

AK Parti Şanlıurfa'daki birinci parti. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 69'du. Ancak Suruç, tıpkı Abdullah Öcalan'ın doğum yeri Halfeti gibi HDP'nin kalelerinden. Partinin son seçimlerde ilçede aldığı oy yüzde 80.

Suruç'un bu politik konumu, kenti provokasyon peşindeki gruplar için cazip kılıyor.

Tıpkı HDP'nin meclis aritmetiği açısından kilit konuma geldiği diğer seçimlerde olduğu gibi...

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Hatırlayın,seçimlerinden bir hafta öncesiydi. Yinetartışılıyordu. Ve yineolan Diyarbakır'dan bir katliamhaberi gelmişti. Partinin mitingindepatlayan bomba sonucu hayatını kaybedenlerolmuştu...O dönemde yapılan anketler, HDP'nin 7 Haziran'dabu provokasyonunolduğunu açıkça ortaya koyuyordu.Bu olaydan birkaç ay sonra Türkiyeyeniden seçimlere gitme kararı almıştı. Bir kez dahaHDP'nin barajı geçip geçemeyeceğiydi. Ve ne yazık ki Türkiye kör gözüm parmağına bir katliam yaşayacaktı.Üstelik yine Suruç'ta!Kente gelenbombalı bir eylemlekatledilecekti!Hedef seçimler öncesi her ile bir genç cenazesi gönderip olayları yurt geneline yaymaktı...Başbakan Binali Yıldırım Suruç'takibir hazırlık sonucu olduğunu söylerken,da olayınüzerinde duruyor., yere,ve PKK medyasının "" türündenpropagandalarına bakılırsa hiç deboş şüpheler değil.Herkes de durumun farkında. Eminim kibu kez de oyunu bozacaktır.Bu arada bizler Suruç'u konuşurken, Türkiye'den kilometrelerce ötedeki'da da meseleve cinayetleri.Zira Meksika'da temmuzda yapılacak devlet başkanlığı, senato ve temsilciler meclisiöncesindesayısı tam