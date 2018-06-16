Türkiye bayrama Şanlıurfa Suruç'tan gelen acı haberle girdi. Seçim çalışmaları kapsamında "esnaf ziyareti" yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ve partililer ile PKK'lı olduğu ileri sürülen taraflar arasında çatışma çıktı.***
AK Partili Yıldız'ın bir pasaja girmesinin engellenmesi üzerine başladığı belirtilen silahlı kavgada, milletvekilinin ağabeyi de dahil dört kişi hayatını kaybetti. Yaralılar da var.
AK Parti Şanlıurfa'daki birinci parti. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 69'du. Ancak Suruç, tıpkı Abdullah Öcalan'ın doğum yeri Halfeti gibi HDP'nin kalelerinden. Partinin son seçimlerde ilçede aldığı oy yüzde 80.
Suruç'un bu politik konumu, kenti provokasyon peşindeki gruplar için cazip kılıyor.
Tıpkı HDP'nin meclis aritmetiği açısından kilit konuma geldiği diğer seçimlerde olduğu gibi...
Hatırlayın, 7 Haziran 2015
seçimlerinden bir hafta öncesiydi. Yine HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı
tartışılıyordu. Ve yine HDP'nin kalelerinden
olan Diyarbakır'dan bir katliam
haberi gelmişti. Partinin mitinginde
patlayan bomba sonucu hayatını kaybedenler
olmuştu...
O dönemde yapılan anketler, HDP'nin 7 Haziran'da barajı geçmesinde
bu provokasyonun etkisi
olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.
Bu olaydan birkaç ay sonra Türkiye 1 Kasım'da
yeniden seçimlere gitme kararı almıştı. Bir kez daha asıl soru
HDP'nin barajı geçip geçemeyeceğiydi. Ve ne yazık ki Türkiye kör gözüm parmağına bir katliam yaşayacaktı.
Üstelik yine Suruç'ta!
Kente gelen 33 solcu genç
bombalı bir eylemle
katledilecekti!
Hedef seçimler öncesi her ile bir genç cenazesi gönderip olayları yurt geneline yaymaktı...***
Başbakan Binali Yıldırım Suruç'taki olayın tesadüfen gelişmediğini
bir hazırlık sonucu olduğunu söylerken, Savcılık
da olayın terör bağlantısı
üzerinde duruyor. Zamanlamaya
, yere, aktörlere
ve PKK medyasının "AKP terör örgütü yine katliam yaptı
" türünden
propagandalarına bakılırsa hiç de
boş şüpheler değil.
Herkes de durumun farkında. Eminim ki sağduyulu Urfa halkı
bu kez de oyunu bozacaktır.
Bu arada bizler Suruç'u konuşurken, Türkiye'den kilometrelerce ötedeki Meksika
'da da mesele seçim suikastları
ve cinayetleri.
Zira Meksika'da temmuzda yapılacak devlet başkanlığı, senato ve temsilciler meclisi seçimleri
öncesinde suikasta kurban giden politikacı
sayısı tam 114
!