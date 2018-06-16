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MELİH ALTINOK
16 Haziran 2018, Cumartesi MELİH ALTINOK

Bu kaçıncı Suruç?

Türkiye bayrama Şanlıurfa Suruç'tan gelen acı haberle girdi. Seçim çalışmaları kapsamında "esnaf ziyareti" yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ve partililer ile PKK'lı olduğu ileri sürülen taraflar arasında çatışma çıktı.
AK Partili Yıldız'ın bir pasaja girmesinin engellenmesi üzerine başladığı belirtilen silahlı kavgada, milletvekilinin ağabeyi de dahil dört kişi hayatını kaybetti. Yaralılar da var.
AK Parti Şanlıurfa'daki birinci parti. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 69'du. Ancak Suruç, tıpkı Abdullah Öcalan'ın doğum yeri Halfeti gibi HDP'nin kalelerinden. Partinin son seçimlerde ilçede aldığı oy yüzde 80.
Suruç'un bu politik konumu, kenti provokasyon peşindeki gruplar için cazip kılıyor.
Tıpkı HDP'nin meclis aritmetiği açısından kilit konuma geldiği diğer seçimlerde olduğu gibi...

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Hatırlayın, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir hafta öncesiydi. Yine HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı tartışılıyordu. Ve yine HDP'nin kalelerinden olan Diyarbakır'dan bir katliam haberi gelmişti. Partinin mitinginde patlayan bomba sonucu hayatını kaybedenler olmuştu...
O dönemde yapılan anketler, HDP'nin 7 Haziran'da barajı geçmesinde bu provokasyonun etkisi olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.
Bu olaydan birkaç ay sonra Türkiye 1 Kasım'da yeniden seçimlere gitme kararı almıştı. Bir kez daha asıl soru HDP'nin barajı geçip geçemeyeceğiydi. Ve ne yazık ki Türkiye kör gözüm parmağına bir katliam yaşayacaktı.
Üstelik yine Suruç'ta!
Kente gelen 33 solcu genç bombalı bir eylemle katledilecekti!
Hedef seçimler öncesi her ile bir genç cenazesi gönderip olayları yurt geneline yaymaktı...
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Başbakan Binali Yıldırım Suruç'taki olayın tesadüfen gelişmediğini bir hazırlık sonucu olduğunu söylerken, Savcılık da olayın terör bağlantısı üzerinde duruyor.
Zamanlamaya, yere, aktörlere ve PKK medyasının "AKP terör örgütü yine katliam yaptı" türünden propagandalarına bakılırsa hiç de boş şüpheler değil.
Herkes de durumun farkında. Eminim ki sağduyulu Urfa halkı bu kez de oyunu bozacaktır.
Bu arada bizler Suruç'u konuşurken, Türkiye'den kilometrelerce ötedeki Meksika'da da mesele seçim suikastları ve cinayetleri.
Zira Meksika'da temmuzda yapılacak devlet başkanlığı, senato ve temsilciler meclisi seçimleri öncesinde suikasta kurban giden politikacı sayısı tam 114!

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