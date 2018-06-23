Bir gün önce...

Saat 13.00: Kahramanmaraş mitingi.

Saat 16.00: Gaziantep mitingi.

Saat 20.00: Yeni Havalimanı ziyareti.

Saat 22.30: ATV-a Haber'de canlı yayın.

Saat 00.30:

Televizyondaki canlı yayın devam ediyor, ayakta...

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Bir gün sonra...Saat 12.00:Kartal mitingi.Saat 13.30:Maltepe mitingi.Saat 14.30:Ataşehir mitingi.Saat 16.00:Üsküdar mitingi.Saat 19.00: Gaziosmanpaşa mitingi.Saat 20.00: Beyoğlu mitingi.Saat 22.30: Televizyon röportajı.Devam ediyor...TabiiÖyle ya, araba hızlailerliyor otobanda...Yatırımlar ne âlemde? Müteahhitler çalışıyor mu,sınırı ötesinde teröre karşı... Topunda tüfeğinde eksik var mı? ABD'nin, AB'nin, Rusya'nın, İran'ın direnci nasıl kırılacak...bile olsabu programınhangi yöneticiye ait olduğunu söylememePeki, Mehmet Barlas'ındediği bu çalışkan adamınyerine talip olan rakiplerinin ne yaptığını...Evet, yine, "yapmak" kadar yaptığını anlatmak konusunda da başarılı olan buseçmeni ikna etmek içinyapmasına gülüyorlar...anlattıkları konuşmalarının yeterince ilgigörmemesinden yakınıyorlar...Başka?Haklarını yemeyelim, tabii onların dayapmak zorunda oldukları var...Dahaalacaklar, elçilikler toplantı içinsıraya girmiş durumda...Sonra "yıkım planları" var, üzerinde çalışılması gereken...Anketler hâlâseçmenden bahsediyor. Ama ben seçmenin, yarın sandık başına gidipemanet edeceğini belirlerken kafasının pek de karışık olacağını sanmıyorum.Çünkü yalnızca siyasi rakiplerinin değil, benim gibiolanların bile izlerken yorulduğu işkolik Erdoğan "çalışma" çıtasını çok ama çok yükseltti.yeter ki görmek isteyin.