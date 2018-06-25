Türkiye 24 Haziran seçimlerini geride bıraktı. Yazımı güncellediğim saatlerde sandıkların yüzde 97'si açılmış durumda.***
Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 52.6. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oyu ise yüzde 30.8!
Resmi rakamlar, Erdoğan'ın en yakın rakibi İnce'den yaklaşık 11 milyon fazla oy aldığını gösteriyor.
Bu fark, Erdoğan zaferini tartışmasız kılıyor... Tabii ki, halkın sandıktan çıkan iradesine gölge düşürmek isteyenlerin şaibe iddialarını da çöpe gönderiyor...
Peki, bu tablo Türk siyasi hayatı ve partiler için nasıl bir anlam taşıyor?
Önce, 16 yıldır
görev başında olan bir siyasinin onca seçime
rağmen hâlâ bu rakamlara
ulaşabilmesini takdir etmek gerekiyor.
Bu, yalnızca Türkiye için değil dünya siyaseti açısından bir rekor.
Bugünden itibaren yeni sistem, Erdoğan'ın güçlü liderliğinde kurumsallaşacak. Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam edecek.
Partiye gelince... Seçmenin Erdoğan'a, Ak Parti'den (yüzde 42.4) daha çok oy vermesi
(yaklaşık yüzde 10) kuşkusuz parti içinde bir sorgulamaya neden olacaktır.
Erdoğan'ın dün gece İstanbul'daki konuşmasında bu konuyla ilgili yaptığı vurgu da önemli bir işaretti.
Cumhurbaşkanının, partinin başında olmadığı dönemde yaşanan "metal yorgunluğu
"nun etkilerini silmeye yönelik daha etkin tedbirler almasını bekleyebiliriz.***
Ana muhalefet partisi CHP
'yi ise büyük bir sallantı bekliyor
.
Çünkü İnce, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki partisinden yüzde 7
daha fazla oy
aldı.
Söz konusu farkın, Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi Cumhurbaşkanlığı adaylığı yoluyla tasfiye etme
planını bozduğunu söyleyebiliriz.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun koltuk koruma konusundaki mahareti düşünülürse...
Bu kavga parti içi tartışmanın sınırlarını aşıp CHP'de bir bölünmeyle
bile sonuçlanabilir.***
Barajı aşan, oyları da birbirine yakın olan MHP ve HDP parlamentoda yer alacak olan diğer partiler...
MHP'nin aldığı yüzde 11 civarındaki oy, anketlerde "iddia edilen erimenin" yaşanmadığını gösterdi. HDP
'nin oyunun, yüzde 8
oy alan cumhurbaşkanı adayları
Selahattin Demirtaş'ı 3 puan geçmesinin
sırrı da kuşkusuz
CHP'den gelen oylarda. Yani partinin
aslında 7 Haziran öncesi "organik oylarına"
döndüğünü
söyleyebiliriz.***
Seçimin en dramatik kaybedenlerine gelince...
İlki, İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener... Partisinden ve rakibi MHP'den az oy alan Akşener Meclis'te de olamayacak
. Sönmüş AKP'liler
tarafından "seçimlerin parlayan yıldızı
" diye pazarlanan Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu
da sadece 450 bin
oy almayı başardı. Anlaşılan o ki, milletvekili seçimleri için seçmeni ikna etmeyi başaran Temel Bey, tabanının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy vermesine engel
olamamış.
100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan ve yüz bin oy
alan Doğu Perinçek
ise tartışmasız seçimlerin en istikrarlı adayıydı.