Türkiye 24 Haziran seçimlerini geride bıraktı. Yazımı güncellediğim saatlerde sandıkların yüzde 97'si açılmış durumda.

Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 52.6. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oyu ise yüzde 30.8!

Resmi rakamlar, Erdoğan'ın en yakın rakibi İnce'den yaklaşık 11 milyon fazla oy aldığını gösteriyor.

Bu fark, Erdoğan zaferini tartışmasız kılıyor... Tabii ki, halkın sandıktan çıkan iradesine gölge düşürmek isteyenlerin şaibe iddialarını da çöpe gönderiyor...

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Peki, bu tablo Türk siyasi hayatı ve partiler için nasıl bir anlam taşıyor?Önce,görev başında olan bir siyasininrağmen hâlâulaşabilmesini takdir etmek gerekiyor.Bu, yalnızca Türkiye için değil dünya siyaseti açısından bir rekor.Bugünden itibaren yeni sistem, Erdoğan'ın güçlü liderliğinde kurumsallaşacak. Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam edecek.Partiye gelince... Seçmenin(yaklaşık yüzde 10) kuşkusuz parti içinde bir sorgulamaya neden olacaktır.Erdoğan'ın dün gece İstanbul'daki konuşmasında bu konuyla ilgili yaptığı vurgu da önemli bir işaretti.Cumhurbaşkanının, partinin başında olmadığı dönemde yaşanan ""nun etkilerini silmeye yönelik daha etkin tedbirler almasını bekleyebiliriz.Ana muhalefet partisi'yi ise büyük birÇünkü İnce, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki partisindendahaaldı.Söz konusu farkın, Kılıçdaroğlu'nun İnce'yiplanını bozduğunu söyleyebiliriz.Ancak Kılıçdaroğlu'nun koltuk koruma konusundaki mahareti düşünülürse...Bu kavga parti içi tartışmanın sınırlarını aşıpbile sonuçlanabilir.Barajı aşan, oyları da birbirine yakın olan MHP ve HDP parlamentoda yer alacak olan diğer partiler...MHP'nin aldığı yüzde 11 civarındaki oy, anketlerde "iddia edilen erimenin" yaşanmadığını gösterdi.'nin oyunun,oy alan cumhurbaşkanı adaylarıSelahattinsırrı da kuşkusuzCHP'den gelen oylarda. Yani partininaslındadöndüğünüsöyleyebiliriz.Seçimin en dramatik kaybedenlerine gelince...İlki, İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener... Partisinden ve rakibi MHP'den az oy alantarafından "" diye pazarlanan Saadet Partisi'nin adayı Temelda sadeceoy almayı başardı. Anlaşılan o ki, milletvekili seçimleri için seçmeni ikna etmeyi başaran Temel Bey, tabanının Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeolamamış.100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan vealanise tartışmasız seçimlerin en istikrarlı adayıydı.