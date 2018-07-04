Son Dakika: YSK 24 Haziran seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının bugün saat 17.00'den sonra açıklanacağını duyuran Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) beklenen haber geldi. Seçimlerin kesin sonuçları saat 17.15'de YSK'nın internet sitesinde açıklandı.

"VATANDAŞLARIMIZ SANDIK TUTANAKLARINI GÖREBİLECEKLERDİR"

Sonuçların internet sitesinde yayımlanmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçen YSK Başkanı Sadi Güven, "Vatandaşımız sandık tutanaklarını görebileceklerdir" dedi.

Başkan Sadi Güven açıklamasına şöyle devam etti:

Seçim güvenli ve şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimlerinde bütün sandıklardan gelen birleştirme tutanaklarına göre kayıtlı seçmen sayısı 59.367.469'dur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823, Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oy aldı.

Son Dakika: YSK kesin sonuçları açıkladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 MİLYON 330 BİN 823 KİŞİNİN OYUNU ALDI

YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçlarına göre AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 42,56 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52,59'unu alırken Muharrem İnce ise yüzde 30,64'sını aldı.

YSK'nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasında 10 milyon 990 bin 502 oy farkı var.

İŞTE KESİN SONUÇLAR VE ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANLIĞI MAZBATASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'daki seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı. Ayrıca YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin imzalamış olduğu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiğine ait belge de ortaya çıktı.

Açıklamaya göre; Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823'ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

SİYASİ PARTİLERİN ÇIKARDIKLARI MİLLETVEKİLİ SAYISI:

AK Parti: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Bağımsız: 0

Türkiye toplamı: 600

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444

GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175

GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269

SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22

GEÇERLİ OYLARIN SEÇİME KATILAN SİYASİ PARTİLERE VE BAĞIMSIZ ADAYLARA DAĞILIMI İLE BU DAĞILIMIN ORANLARI

* Adalet ve Kalkınma Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961

Türkiye geneli toplam: 21.338.693

Oran: %42,56

* Milliyetçi Hareket Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603

Türkiye geneli toplam: 5.565.331

Oran: %11,10

* Hür Dava Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 153.649

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890

Türkiye geneli toplam: 155.539

Oran: %0,31

* Vatan Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 110.849

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023

Türkiye geneli toplam: 114.872

Oran: %0,23

* Halkların Demokratik Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680

Türkiye geneli toplam: 5.867.302

Oran: %11,70

* Cumhuriyet Halk Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293

Türkiye geneli toplam: 11.354.190

Oran: %22,65

* Saadet Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 660.749

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390

Türkiye geneli toplam: 672.139

Oran: %1,34