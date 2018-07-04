Son Dakika: YSK 24 Haziran seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının bugün saat 17.00'den sonra açıklanacağını duyuran Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) beklenen haber geldi. Seçimlerin kesin sonuçları saat 17.15'de YSK'nın internet sitesinde açıklandı.
"VATANDAŞLARIMIZ SANDIK TUTANAKLARINI GÖREBİLECEKLERDİR"
Sonuçların internet sitesinde yayımlanmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçen YSK Başkanı Sadi Güven, "Vatandaşımız sandık tutanaklarını görebileceklerdir" dedi.
Başkan Sadi Güven açıklamasına şöyle devam etti:
Seçim güvenli ve şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimlerinde bütün sandıklardan gelen birleştirme tutanaklarına göre kayıtlı seçmen sayısı 59.367.469'dur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823, Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oy aldı.
Son Dakika: YSK kesin sonuçları açıkladı
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 MİLYON 330 BİN 823 KİŞİNİN OYUNU ALDI
YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçlarına göre AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 42,56 oy aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52,59'unu alırken Muharrem İnce ise yüzde 30,64'sını aldı.
YSK'nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasında 10 milyon 990 bin 502 oy farkı var.
İŞTE KESİN SONUÇLAR VE ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANLIĞI MAZBATASI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'daki seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı. Ayrıca YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin imzalamış olduğu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiğine ait belge de ortaya çıktı.
Açıklamaya göre; Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823'ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.
SİYASİ PARTİLERİN ÇIKARDIKLARI MİLLETVEKİLİ SAYISI:
AK Parti: 295
MHP: 49
HDP: 67
CHP: 146
İYİ Parti: 43
Bağımsız: 0
Türkiye toplamı: 600
KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444
GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175
GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269
SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22
GEÇERLİ OYLARIN SEÇİME KATILAN SİYASİ PARTİLERE VE BAĞIMSIZ ADAYLARA DAĞILIMI İLE BU DAĞILIMIN ORANLARI
* Adalet ve Kalkınma Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961
Türkiye geneli toplam: 21.338.693
Oran: %42,56
* Milliyetçi Hareket Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603
Türkiye geneli toplam: 5.565.331
Oran: %11,10
* Hür Dava Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 153.649
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890
Türkiye geneli toplam: 155.539
Oran: %0,31
* Vatan Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 110.849
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023
Türkiye geneli toplam: 114.872
Oran: %0,23
* Halkların Demokratik Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680
Türkiye geneli toplam: 5.867.302
Oran: %11,70
* Cumhuriyet Halk Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293
Türkiye geneli toplam: 11.354.190
Oran: %22,65
* Saadet Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 660.749
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390
Türkiye geneli toplam: 672.139
Oran: %1,34