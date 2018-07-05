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raporunda şartı!

Avrupa Parlamentosu (), lerin paylaşımı konusunda Avrupa Birliği () ile arasında müzakerelerin başlatılabilmesi için Güney Rum Yönetimi ile tam, geçerli ve ayrım yapmadan iş birliği şartını öne sürdü. Metin kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek. Terörle ve organize suç çeteleriyle mücadele kapsamında AB ile belirli ülkeler arasında kişisel bilgilerin paylaşımını düzenleyen anlaşmalar, , göç ile ilgili sorunlar ve insan kaçakçılığına engel olma gibi konularda belirleyici öneme sahip.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 18:22 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 02:00
AP raporunda Kıbrıs şartı!

Strazburg'da devam eden , terörle mücadele için Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ve arasında lerin paylaşımının düzenlenmesi konulu raporu görüşerek oyladı.

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İngiliz parlamenter Claude Moraes tarafından kaleme alınan raporda, Europol ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülke ile teröre ve ağır suçlara karşı güçlendirilmiş iş birliğini düzenleyen müzakerelerin başlatılması amacıyla AP Genel Kurulu'nun görüşü ve onayı ele alındı.

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için büyük önem taşıyan kişisel bilgi paylaşımı anlaşmasının daha önce Ukrayna, Moldova, , Makedonya, , , Bosna-Hersek, İzlanda gibi ülkelerle hayata geçirildiğine atıfta bulunulan raporda, "Türkiye ile müzakerelerin başlatılilmesi için, da dahil, tüm üye ülkelerle tam, geçerli ve ayrım gözetmeksizin iş birliği yükümlülüklerini yerine getirme" gerekliliğine vurgu yapıldı.

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KAYGILARA VURGU YAPAN RAPOR

Türkiye'de dini özgürlükler, ifade özgürlüğü ve temel haklar alanlarında büyük kaygılara vurgu yapılan rapora, Yeşiller ve Birleşik Sol gruplarının verdiği değişiklik önergeleri kabul edilmezken, yapılan oylamada 110 üye karşı, 538 üye ise kabul oyu kullandı. 24 üyenin çekimser kaldığı rapor kabul edildi.

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BELİRLEYİCİ ÖNEME SAHİP

AB Konseyi, kişisel bilgi paylaşımı için Türkiye ile birlikte Ürdün, , Tunus, Fas, , ve Cezayir ile müzakerelerin başlatılması amacıyla AB Komisyonu'na yetki vermişti. AP Genel Kurulu, komisyonun bu ülkelerle müzakerelere başlamasının ardından ortaya çıkacak son metni yeniden oylamaya sunacak. Metin kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.Terörle ve organize suç çeteleriyle mücadele kapsamında AB ile belirli ülkeler arasında kişisel bilgilerin paylaşımını düzenleyen anlaşmalar, vizesiz seyahat, göç ile ilgili sorunlar ve insan kaçakçılığına engel olma gibi konularda belirleyici öneme sahip.

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AP raporunda Kıbrıs şartı!
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