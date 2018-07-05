Berna Laçin’in özrü kabahatinden büyük! ”Halkın zekasıyla dalga mı geçiyorsun?”

AKTUEL YAZARI ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

İnançlara, değerlere hakaret ettiği için eleştirilen bulaşık kraliçesi, kendine savunma mekanizması geliştirmiş. "İdama karşı olduğum için başıma bunlar geldi"

BULAŞIK KRALİÇESİ ABLA HADDİNİ AŞTI

Bu bulaşık kraliçesi abla, hem hadsiz ve küstah hem de ziyadesiyle yalancı.. Arkadaş bu memlekette idam istiyor diye yahut istemiyor diye başına hâl gelmiş kimse var mı? İdama karşı olmak nasıl bir suç ki?!.. Bu ülkede idam cezası olmadığına göre idama karşı olmak en iyi ihtimalle yasalara karşı gelmemek anlamına geleceğinden makbul bir tavır bile sayılabilir.. Daha dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bile idamı getirmenin zor olduğunu, anayasa değişikliği gerektirdiğinden geniş mutabakat istediğini söylemedi mi? Demek ki bu konu daha siyaseten tartışılacak.. Ve bu 'idam çare midir?' türü tartışmalar konunun anlaşılması bakımından faydalıdır da.. Peki bu bulaşık kraliçesinin derdi ne? Ha onu söyleyelim... Şimdi örneği Medine-i Münevvere'den verdiğine göre zaten bu abla bir operasyonun sözcülüğünü yapıyor demektir.. Operasyon şu; 'Ülkede bir diktatörlük var.. Memleketi suçta da cezada da batılı medeniyetin gerisine taşıdı' algısını tahkim etmek..

MEDİNE'DEN BAŞKA ÖRNEK BULAMADIN MI?

Bunu Medine ithamıyla yaptı. Şimdiki aşamada ise 24 Haziran sonrası Erdoğan'ı tebrik etmek için sıraya giren batılı liderlere mesaj yolluyor.. Operasyonun medya ayağı üzerinden verilen mesaj şu; ".. bu ülke suçta sizin medeniyetinizin gerisine düşmüştü ya. Hani cezalandırmada da idamı seçerek geri gidişi taçlandırdı. Şimdi de idama itiraz edenleri susturmak için yargıyı harekete geçirdiler.." Tamamen batıda oluşturmaya çalıştıkları hava bu. Yani Erdoğan Türkiye'sinin hızla batıdan koptuğu yorumunu yaptıracak verileri oluşturmak gibi bir görevi var bu hanımın. Bu bize yabancı bir durum değil. Gezi'den beri aynı operasyonu çekiyorlar. İsimler, kimlikler, ideolojiler, inançlar ayrı fakat bir hedef birliği var ortada. Dün neyse bugün de değişen bir şey yok.. Bakın bulaşık kraliçesine destek veren hesaplara; Fetö, PKK.. Bunlar arasından ilaç İçin bir teki de çıkıp; ".. sen de verecek örnek mi bulamadın da Medine dedin.." diyen bir tek kişi çıktı mı?. Çıkmaz.. Çünkü amaç bir hedef bir.. Ve muhtemelen de kaynak bir.. Ama artık bunların maskelerini düşüren birileri var da daha laf ağızlarından çıkarken suratlarına yapışıp kalıyor.. Gürsel Tekin neden el koymak istedi bizim medyalara sanıyorsunuz?

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