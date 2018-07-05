Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İyi Parti'de işler karıştı! Meral Akşener'in koltuk sallanmaya başladı

'de işler karıştı! 'in koltuk sallanmaya başladı

'de sular durulmuyor. 24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan İyi Parti'de, parti içi muhalefet 'in başkanlık koltuğunu bırakmasını istiyor.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 09:58
İyi Parti'de işler karıştı! Meral Akşener'in koltuk sallanmaya başladı

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de büyük bir iç karışıklık dönemi başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen Muharrem İnce kamuoyunun gündemini büyük ölçüde meşgul ediyor.

Ancak 'de de seçim sonuçlarından memnun olmayan ve Akşener'in gitmesini isteyen isimler var.

YENİ BİR KILIÇDAROĞLU VAKASI OLUR MU

seçimlerden önce "Ya başkan olacağım ya babaanne" diyerek, seçilememesi halinde siyaseti bırakacağının sinyallerini veriyordu. Ancak seçimlerden sonra Akşener, Genel Başkanlığa devam edeceğini açıkladı. Parti içinde bu durum eleştirilere neden oldu. Yeni bir Kılıçdaroğlu vakasının yaşanmasında korkuluyor.

CHP BİRLİKTELİĞİ HEDEF NOKTASI OLDU

Akşener'e yapılan en ciddi eleştiri ise CHP ile yaptığı ittifak oldu. İyi Parti'nin Millet İttifakı yaparak CHP ile aynı safta yer alması, hedefinde olan milliyetçi-muhafazakar oyların azalmasına neden oldu.

ÜLKÜCÜ İSİMLER AZ

Bilindiği gibi Meral Akşener, Devlet Bahçeli'ye muhalif olarak partisinden ayrıldı ve İyi Parti'yi kurdu. Bu durum parti teşkilatına katılanlarda ülkücülere geniş yer açılacağı ümidini doğurdu. Ancak aday listelerinde ülkücü isimlerin azlığı eleştirilere neden oldu. Örneğin Yusuf Halaçoğlu, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti. Ancak seçimlerde aday gösterilmedi.

KONGRE TALEBİ

Bütün bu gelişmeler İyi Parti'de kongre yapılması gerektiği tartışmalarına neden oldu. Akşener'in kongre sinyalleri vermemesi ilerleyen günlerde partide daha büyük bir krize yol açabilir.

Seçim sona erdi... İşte il il milletvekili listesi

İYİ Parti Elazığ Kurucu İl Başkanı Erdem istifa etti

Son dakika haberi... İyi Parti açıkladı: Millet İttifakı sona erdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İyi Parti'de işler karıştı! Meral Akşener'in koltuk sallanmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN