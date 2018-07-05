Kılıçdaroğlu, İnce'nin fotoğraflarını çeken Ziya Köseoğlu’nun işine son verdi

24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki tartışmalar sürüyor.

Bazı illerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay çağrıları gelirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'de 24 yıldır lider fotoğrafçılığı yapan, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında, herkesin konuştuğu fotoğrafları çeken Ziya Köseoğlu'nun işine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla son verildi.

KILIÇDAROĞLU ZORLA KOVDURDU!

Zorla emekli edilen Köseoğlu'nun, son 2 yıldır emekliliğinin gelmesine rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından partide tutuluyordu. Ancak son günlerde Muharrem İnce'nin parti içerisindeki etkisinin artmasıyla, Köseoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla genel merkezden emekli edilerek uzaklaştırılması dikkat çekti.

SAVAŞ KIZIŞIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri, 9 seçimdir kaybeden genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallanmaya başladı.

24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez geçtiğimiz akşam görüşmüştü. Görüşmenin ardından ilk açıklama Muharrem İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'na "onursal başkan ol" teklifi yaptığını açıkladı. İnce, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" dedi. Muharrem İnce'ye yanıt gecikmeden Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin sözlerini, "Siyasi nezaketsizlik" olarak yorumladı.