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, İnce'nin fotoğraflarını çeken Ziya Köseoğlu’nun işine son verdi

lerinin ardından 'de genel başkanlık polemiği devam ediyor. İnce'nin ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunması parti içini daha da karıştırdı. Kılıçdaroğlu, İnce'nin seçim kampanyası sürecinde fotoğraflarını çeken Ziya Köseoğlu'nun işine son verdi.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 11:28
Kılıçdaroğlu, İnce'nin fotoğraflarını çeken Ziya Köseoğlu’nun işine son verdi

leri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi () içerisindeki tartışmalar sürüyor.

Bazı illerde Kemal 'na karşı kurultay çağrıları gelirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'de 24 yıldır lider fotoğrafçılığı yapan, 'nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında, herkesin konuştuğu fotoğrafları çeken Ziya Köseoğlu'nun işine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla son verildi.

KILIÇDAROĞLU ZORLA KOVDURDU!

Zorla emekli edilen Köseoğlu'nun, son 2 yıldır emekliliğinin gelmesine rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından partide tutuluyordu. Ancak son günlerde Muharrem İnce'nin parti içerisindeki etkisinin artmasıyla, Köseoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla genel merkezden emekli edilerek uzaklaştırılması dikkat çekti.

SAVAŞ KIZIŞIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri, 9 seçimdir kaybeden genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallanmaya başladı.

24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez geçtiğimiz akşam görüşmüştü. Görüşmenin ardından ilk açıklama Muharrem İnce'den geldi. İnce, Kılıçdaroğlu'na "onursal başkan ol" teklifi yaptığını açıkladı. İnce, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" dedi. Muharrem İnce'ye yanıt gecikmeden Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin sözlerini, "Siyasi nezaketsizlik" olarak yorumladı.

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Kılıçdaroğlu, İnce'nin fotoğraflarını çeken Ziya Köseoğlu’nun işine son verdi
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