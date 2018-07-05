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Son dakika: 'da / operasyonu

Son dakika haberi! 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesör veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenlediği tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 16:54
Son dakika: Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu

'da /'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesör veya sabit telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenlediği tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak ankesör veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, 22 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
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