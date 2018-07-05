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Son Dakika Haberi: 'li Tezcan'dan 'ye kurultay resti!

'de sular durulmuyor! 24 Haziran leri sonrası CHP'de genel başkanlık ve kurultay polemiği devam ediyor. 'nin kurultay açıklamaları sonrası parti sözcüsü son dakika açıklamalarında bulundu. Tezcan, "Gündemimizde kurultay yoktur, zamanında olacaktır." dedi. Ayrıca Tezcan İnce'nin Onursal başkanlık adına yaptığı açıklama için "Sn. İnce'nin açıklamaları son derece nezaketsizdir." dedi.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 15:54
Son Dakika Haberi: CHP'li Tezcan'dan Muharrem İnce'ye kurultay resti!

, bir gazetecinin "'de olağanüstü kurultay olacak mı" sorusuna,"Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Evet bu konular MYK'da da görüşüldü değerlendirildi. Olağanüstü kurultayı gerektirecek bir durum yok. Sandıkları ayırıp değerlendirmek doğru değildir. Tümü parti üyelerimizin ve örgütlerin aldıkları sonuçlardır. Kurultay tartışmaları sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. 9 ay sonra yerel seçimler var. Kurultay zamanında yapılacaktır. Genel merkezin konuya yaklaşımı budur" dedi.

CHP Sözcüsü Tezcan: "İnce'nin açıklamaları son derece nezaketsizdir"

"AÇIKLAMALAR SON DERECE NEZAKETSİZDİR"

İnce'nin yaptığı açıklamalara göndermelerde bulunan Bülent Tezcan, "Sayın genel başkanımız Sn. 'yi cumhurbaşkanı adayı yapmıştır. Fakat sayın İnce'nin açıklamaları son derece nezaketsizdir. Gündemimizde kurultay yoktur, zamanında olacaktır. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik.

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Yerel seçimler hakkında da açıklamalar yapan Tezcan, "CHP olarak biz yerel seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki tutumuz nettir." dedi.

İNCE'DEN İLK YANIT

Muharrem İnce'ye, Bülent Tezcan'ın MYK'dan sonraki açıklamaları soruldu. İnce, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

İnce'ye kendisine destek veren İzmir Belediye Başkanı Aziz Koca'nın açıklamaları hatırlatıldığında, "Şimdiye kadar 37 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam" dedi.

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Son Dakika Haberi: CHP'li Tezcan'dan Muharrem İnce'ye kurultay resti!
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