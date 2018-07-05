Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de soğuk duş

CHP'yeni tartışma... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun CHP'de acil değişim çağrısına CHP'li İzmir Milletvekillerinden sert tepki geldi. Yaptığı yazılı açıklama ile dikkatleri üzerine çeken Başkan Kocaoğlu, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisinde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım" dedi.

CHP'DE MİLLETVEKİLLERİNDEN KOCAOĞLU'NA TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 24 Haziran seçimlerinin 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirdiği' yönündeki açıklaması, kentte parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kocaoğlu'nun sözleri için "Çok talihsiz bir açıklama. Herkes kendi işine bakmalı. Bu partinin genel başkanlık sorunu yok" dedi.

EN SERT TEPKİ TACETTİN BAYIR'DAN

Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarına en sert tepkiyi ise CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır verdi. CHP İzmir İl Başkanlığı görevi sırasında da Kocaoğlu ile yıldızı hiç barışmayan Bayır, şunları söyledi:

"Yavaş yavaş partinin il başkanını belirlemeye cesaret etmesi, ilçe başkanlarını ayağına çağırması, partinin PM'ye girecek üyelerini, milletvekili adaylarını belirlemesi, ilçe belediye başkanlarını belirlemesi... Adam aslında kendini herkesin üstünde görüyor. Şimdi de genel başkanı belirlemek istiyor. Bunun yerel seçimlere 9 ay kala yapılması düşündürücü. Herkes kendi işini yapsın. Siyaset yapmak Aziz Bey'in işi değil. Aziz Bey, seçilmiş belediye başkanıdır ve İzmirlilere hizmet etmesi gerekiyor."

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"ADAY GÖSTERİLMEYECEKTİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerel seçimlerde bir daha aday gösterilmeyeceği için bu tür açıklamalarda bulunduğu iddiasını gündeme getiren Bayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İZMİR'İN ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZEMEYEN ADAM PARTİNİN ULAŞIMINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR"

"İzmir'in ulaşım sorununu çözemeyen adam, partinin ulaşımını çözmeye çalışıyor. Genel merkezin 9 ay sonraki İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aziz Kocaoğlu değil. Bu açıklamalar buna işaret. Zaten aday gösterilmeyecekti. Genel merkez üstünü çizmişti. Şimdi çizildiğini bildiği için yeni bir yol açmaya çalışıyor. Yerine bırakacağı Alaattin Yüksel'i de genel merkez çizmişti. İstediğini aday yaptıramayacak İzmir'de. Seçime 9 ay var. Bunlar bize 4 ay kaybettirecek. Adayı ne zaman belirleyeceğiz, ne zaman sahaya ineceğiz ve nasıl sonuç alacağız? Partiyi düşünmüyor. Partiyi düşünen birisi değil. Kendini düşünen biri olduğu için selden kütük kapmaya çalışıyor. Biz nasıl onun genel sekreterini seçemiyorsak, bize seçtirmiyorsa, kusura bakmasın ama partinin genel başkanının kim olacağını da biz ona seçtirmeyeceğiz."