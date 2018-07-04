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Son Dakika: Kemal Kılıçdaoğlu bilimsel vaka oldu

Son dakika haberi... Girdiği tüm leri kaybeden başarısızlığıyla Türk siyaset tarihine geçerken aynı zamanda bilimsel bir vaka da oldu. Kemal Kılıçdaroğlu hatalarını araştırması için ile anlaştığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 10:11
Son Dakika: Kemal Kılıçdaoğlu bilimsel vaka oldu

karşısında girdiği tüm leri kaybeden ve her seçim sonrası 'de büyük gerilime neden bilimsel vaka oldu. 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin de dün koltuğu bırak çağrısı yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamakta ısrarlı. Hatta istifa etmek şöyle dursun. Neden kazanamadığını anlamak için ile anlaştı.

"ODTÜ'DEN BİR GRUP AKADEMİSYENE SEÇİM ANALİZİ YAPTIRIYORUZ"

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Yani önümüzdeki süreçte yerel seçimler var. Bizim dışımızdaki bir bilim yuvasına daha doğrusu ODTÜ'den bir grup akademisyene seçim analizi yaptırıyoruz; hatamız, eksiğimiz nedir diye. Ayrıca bir siyasi analize de ihtiyacımız var onu da yine partinin dışında bağımsız bir kuruma bir siyasi analiz o da Parti Meclisi'ndeki bazı arkadaşlardan öneri geldi. Onu da getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde PM ve MYK'da görüşeceğiz ve belirleyeceğimiz bir strateji ile tekrar yolumuza devam edeceğiz.

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Son Dakika: Kemal Kılıçdaoğlu bilimsel vaka oldu
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