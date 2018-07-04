Son Dakika: Kemal Kılıçdaoğlu bilimsel vaka oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden ve her seçim sonrası CHP'de büyük gerilime neden Kemal Kılıçdaroğlu bilimsel vaka oldu. 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de dün koltuğu bırak çağrısı yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamakta ısrarlı. Hatta istifa etmek şöyle dursun. Neden kazanamadığını anlamak için ODTÜ ile anlaştı.

"ODTÜ'DEN BİR GRUP AKADEMİSYENE SEÇİM ANALİZİ YAPTIRIYORUZ"

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Yani önümüzdeki süreçte yerel seçimler var. Bizim dışımızdaki bir bilim yuvasına daha doğrusu ODTÜ'den bir grup akademisyene seçim analizi yaptırıyoruz; hatamız, eksiğimiz nedir diye. Ayrıca bir siyasi analize de ihtiyacımız var onu da yine partinin dışında bağımsız bir kuruma bir siyasi analiz o da Parti Meclisi'ndeki bazı arkadaşlardan öneri geldi. Onu da getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde PM ve MYK'da görüşeceğiz ve belirleyeceğimiz bir strateji ile tekrar yolumuza devam edeceğiz.