Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'nda konuşuyor

"24 Haziran seçimleri çok şeffaf ve demokratik bir seçim oldu. Pazartesi itibariyle de Türkiye yeni sisteme adımını atacak."

"Türkiye'nin Suriye sorununa bakışın sadece nettir. Biz kalıcı bir barış istiyoruz. Bugüne bunun için çaba sarfettik. Bizim için sınır güvenliğimiz adına çok önemlidir Suriye. İran ve Rusya ile ateşkes ve çatışmasızlık bölgeleri, insani yardım gibi güven artırıcı adımlar attık. Siyasi çözüm ve anayasa komisyonu için çalışıyoruz şu an. Siyasi süreç için bu çok önemli. Seçimler için de aynı şekilde önemli. Biz terör gruplarını yok etmek adına çok önemli adımlar attık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bunun da somut göstergesidir. Türkiye bu konuda her zaman net olmuştur. Münbiç'te de YPG/PKK'nın çekilmesi ve tamamen geri adım atması zamanıdır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELİNDEKİ SİLAHLAR ALINACAK"

"DEAŞ'a, PKK/YPG'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. ABD ile aramızdaki uzun zamandır en büyük sorun olan YPG konusunda bir yol haritası belirledik ve şimdi bunu uygulama safhasındayız. Hazırlık safhasına da bir takım adımlar atıldı. Şimdi ise ortak devriye ve şehrin içine girme zamanı. Bu süreçte de PKK/YPG buradan çekilecek ve bunların silahları alınacak."

"Yol haritasındaki uygulamada herhangi bir sorun olmadı. ABD'li muhattaplarımızla da sürekli iletişim halindeyiz. Buraları kim yönetecek, buraların güvenliğini kimler uygulayacak gibi sorular var önümüzde. Bunun cevabını ABD ve Türkiye ortak bir şekilde karar verecektir.ABD ile yol haritamızda net bir mutabakat var. Çünkü Suriye konusunda Türkiye ve ABD ilişkileri çok zarar gördü. Fakat şu an ilişkileri iki ülke de onarma çabası içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Brüksel'de görüşecek. ABD Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemelidir."

"MÜNBİÇ KONUSU BİTİNCE FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇİLECEKTİR"

"Münbiç'in yönetimi de söz konusu. Buradaki en önemli unsur nüfus tabii ki. YPG buraya girerken yerel halkın çoğunluğu buralardan gönderdi. Buranın yüzde 90'ı Arap idi. Bunun için nüfus yapısını baz alacağız. Oradaki Kürt kardeşlerimiz de çok zarar gördü. Ağırlıklı olan nüfus Münbiç'te görev alacak. Münbiç konusu bitince Fırat'ın doğusuna geçilecektir."

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