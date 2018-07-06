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İhraçlar için son

bitmeden kapsamlı bir çıkarılacak. Son KHK ile , Emniyet ve diğer devlet kurumlarından sayısı 10 bini aşan ihraçlarının olacağı öğrenildi

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
İhraçlar için son KHK
'in 18 Temmuz'da sona erecek olmasından dolayı son bir daha yayımlanacak. Son KHK ile , Emniyet ve diğer devlet kurumlarından sayısı 10 bini aşan ihraçlarının olacağı öğrenildi.
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında Olağan Üstü Hal (OHAL) yeniden Türkiye'nin gündemine girdi. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL 7 kez uzatıldı. 18 Temmuz'da sona erecek olan OHAL'in bir kez daha uzatılması beklenmiyor.

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OHAL dönemini kapsayan 2 yıl içinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı. İhraçların ön planda olduğu KHK'lar ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Ankara'da ise bir süredir son bir KHK için çalışmalar yürütülüyordu. Başbakan da kısa süre önce tamamlanan son KHK'nın bugün yayımlanacağını ve terörle mücadeleye ilişkin önemli düzenlemelerin olacağını duyurdu. Yeni KHK ile TSK ve Emniyet başta olmak üzere devletin diğer kurumlarından kapsamlı ihraçlar içereceği öğrenildi. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle ilişiği tespit edilen binlerce kişi ihraç edilecek.
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