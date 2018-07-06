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Son ile TSK ve emniyetten ihraç edilenler listesi açıklanacak mı? 6 Temmuz son KHK bugün yayınlanacak

OHAL dönemini kapsayan geçtiğimiz iki yıl içerisinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname () çıkartıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararnameler ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada 6 Temmuz’da yeni KHK yayımlanacağını duyurdu. Yeni KHK ile TSK, emniyet ve devletin diğer kurumlarından ihraç edilenler listesi belli olacak. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütü ile bağlantısı olan kişiler ihraç edilecek. 6 Temmuz KHK ile ilgili son dakika gelişmelerine buradan ulaşabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:51
Son KHK ile TSK ve emniyetten ihraç edilenler listesi açıklanacak mı? 6 Temmuz son KHK bugün yayınlanacak

Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada bugün için yeni bir 'nın yayımlanacağını belirtti. Yeni ve son KHK ile başta FETÖ olmak üzere terör örgütü ile bağlantısı olanlar TSK, emniyet ve diğer devlet kurumlarından ihraç edilecekler. Öte yandan OHAL dönemini kapsayan kapsayan geçtiğimiz iki yıl içerisinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı ve terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Yeni ve son KHK ile ihraç edilenler listesi yayınlandığı an bu başlık altından gelişmeleri takip edebilirsiniz.

YENİ KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER LİSTESİ BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada tamamlanan son KHK'nın bugün yayımlanacağını ve terörle mücadeleye ilişkin önemli düzenlemelerin olacağını duyurdu. Yeni KHK ile TSK ve Emniyet başta olmak üzere devletin diğer kurumlarından ihraç edilenler olacak.

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Son KHK ile TSK ve emniyetten ihraç edilenler listesi açıklanacak mı? 6 Temmuz son KHK bugün yayınlanacak
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