KHK ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler

Resmi Gazete'de yayınlanan KHK'ya göre görevden ihraç edilenler ve göreve iade edilenlerin isim isim tam listesi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 701 sayılı son KHK, en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet, Diyanet ve diğer kamu kurumlarından birçok kişi görevden ihraç edildi. Öte yandan göreve iade edilen isim listesi de açıklandı. Yeni KHK ile görevden ihraç edilenler ve iade edilenler listesi bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte KHK ihraç listesi…