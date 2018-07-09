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ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler

Resmi Gazete'de yayınlanan 'ya göre görevden ihraç edilenler ve göreve iade edilenlerin isim isim tam listesi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 701 sayılı son KHK, en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet, Diyanet ve diğer kamu kurumlarından birçok kişi görevden ihraç edildi. Öte yandan göreve iade edilen isim listesi de açıklandı. Yeni KHK ile görevden ihraç edilenler ve iade edilenler listesi bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte KHK ihraç listesi…

Giriş Tarihi: 09.07.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 11:28
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ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler
KHK ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, geçtiğimiz gece yayınlandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların ardından yayımlanan son ile görevden ihraç edilenler tam listesi ve göreve iade edilenler belli oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ihraç listesi en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Emniyet Müdürlüğü'nden ve diğer kamu kuruluşlarından yeni KHK ile ihraç edilenler listesi bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile görevden ihraç edilenler listesi.

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ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler
KHK ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler

148 KİŞİ KAMUDAKİ GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı ile 148 kişi ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak kamudaki görevlerine iade edildi.

İlgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

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ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler
KHK ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler

İade edilen kişilerin kurumlarına göre dağılımları şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı 30, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 1, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6, Milli Eğitim Bakanlığı 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 58, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 27, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15, Yükseköğretim Kurumları 8."

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ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler
KHK ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler

BİN 526 KİŞİNİN RÜTBESİ ALINDI

Kurumlarından emeklisevk edilenlen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılanlardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 324, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bin 167 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 35 kişinin rütbesi alındı.

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ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler
KHK ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler

SON KHK İLE 12 DERNEK, 3 GAZETE VE 1 TELEVİZYON KAPATILDI

Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan 701 sayılı son OHAL 'sı ile Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

RÜTBELERİ ALINDI

Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Aynı KHK ile 148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.

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ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler
KHK ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler
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ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler
KHK ihraç listesi ve iade edilenler tam isim listesi! KHK ile Emniyet ve kamu görevinden ihraç edilenler
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