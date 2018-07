Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı

BUGÜN NELER OLDU

24 Haziran'daki seçim yenilgisinin hesabını vermekten kaçan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , olağanüstü kurultay isteklerine yine kulak tıkayarak minderden kaçtı. CHP'deki koltuk kavgasında kaçamak oynayan, daha önceki seçim hezimetlerinin ardından gelen kurultay taleplerini de reddeden ve rakiplerini tek tek devre dışı bırakan Kılıçdaroğlu, bu kez de aynı taktiği Muharrem İnce için uyguluyor.11'inci yenilginin ardından büyük bir pişkinlikle "Bu seçimin kaybedeni AK Parti'dir" diyerek koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay çağrısına geçit vermedi. Parti sözcüsü Tezcan, "MYK genel başkanın arkasındadır" açıklaması yaptı.Kılıçdaroğlu, İnce'nin olağan üstü kurultay çağrısına karşılık dün Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplayarak kurultaya red ve kendisine tam destek kararı aldırdı. Böylece her fırsatta parti içi demokrasiden dem vuran Kılıçdaroğlu CHP'deki tek adam diktasını yine sürdürdü ve İnce'ye kapıyı işaret etti.Parti sözcüsü Bülent Tezcan , MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu, "Adaylığını koyma. Olağanüstü kongreyi topla. Ben aday olacağım. Sen toplamazsan Örgüt bu işi halleder. Onursal başkan ol" sözleriyle tehdit eden İnce'ye, "Genel Başkanımızın kimsenin ihsanına ihtiyacımız yok" cevabını verdi. İnce ise, kendisini destekleyen örgütlere, "Kurultay için imza toplamayı hızlandırın" mesajı gönderdi.Kılıçdaroğlu'na karşı muhalefet bayrağını açan Muharrem İnce ise kendisini destekleyen teşkilatlara, 'kurultay için imza toplamayı hızlandırın' mesajı gönderdi. '30 il beni destekliyor' diyen İnce tabanı arkasına almaya çalışıyor.Öte yandan İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendiliğinden genel başkanlığı bırakması için kulis çalışmaları yürütüyor. Pazartesi gününden itibaren İnce taraftarlarının, parti delegelerle irtibata geçerek imza toplayacak. Bu imzalarla olağanüstü kurultay için salt çoğunluk sağlandığı takdirde İnce yine Kılıçdaroğlu'na, "Ya onursal başkan ol ya da kendini yıpratmadan çekil" diye teklifte bulunacak. Bu çağrısına yanıt alamadığı takdirde İnce, noterden tasdik ettireceği imzaları Genel Merkez Yönetimi'ne göndererek olağanüstü kurultayın toplanmasını isteyecek. Deniz Baykal 'a 2010 yılında düzenlenen FETÖ'nün "Kaset" kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturan ve o günden bu yana girdiği her seçimi kaybederek hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, partisini iktidara taşımak yerine koltuğunu korumak için her türlü çabayı sarf ediyor. Partiden gelen eleştirileri dikkate almak yerine disiplin mekanizmasını çalıştırarak, muhalifleri susturan "Sözde Demokrat" Kılıçdaroğlu, bugüne kadar kendisine rakip çıkan adayları da devre dışı bırakan formülleri uyguladı. Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki olağanüstü kurultay tartışmasının büyüyerek parti içinde büyük krizlere yol açması bekleniyor.CHPYalova İl Teşkilatı, parti üyesi olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman , Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Belediye Meclis Üyesi Adil Ürekli'yi partinin grup toplantılarına katılmadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etti. İnce'nin memleketi olan Yalova'da il teşkilatının böyle bir adım atması, İnce'ye mesaj olarak algılandı. Belediye Başkanı Salman, İnce'ye en yakın isimlerden biri olarak biliniyor.Muharremİnce, genel merkezin açıklamalarını ise Kırklareli'nde şu ifadelerle değerlendirdi: "Ben basın yoluyla açıklama yapmam. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Bana parti içinde çok destek var. Şu ana kadar 30 ilden açıklama olmuş herhalde bilmiyorum, sağ olsun arkadaşlar. Acele etmeyin. Basın yoluyla parti içi meseleleri konuşmam." Bu arada Babaeski ilçesine bağlı Karacaoğlan köyüne de giden İnce, 9 Eylül'de bir kampanya başlatacaklarını belirterek, "Bu iş burada bitmedi, merak etmeyin. Demokrasi böyle bir şeydir. Umudumuz var. 41 yıldır aşılamayan yüzde 30 barajını 50 günde aştık" dedi.