Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Muğla'da FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 1 gözaltı

'da 'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 1 gözaltı

'da 'nün yapılanması kapsamında örgütün sözde imamıyla irtibatlı olduğu saptanan emekli tuğgeneral gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 18:46
Muğla'da FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 1 gözaltı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bir emekli tuğgeneral 'da konakladığı otelde gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün sözde imamı ile ankesörlü veya sabit kontörlü hatlardan irtibatı tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin, Bodrum'daki bir otelde konakladığı belirlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, emekli Tuğgeneral Ş.Y'yi otelde gözaltına aldı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 1 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN