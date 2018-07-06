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Son 'a anlamlı klip

lık Basın Müşavirliği'nce, "son başbakan" 'ın hayat hikayesinin anlatıldığı 7 dakikalık video hazırlanarak da da yayınlandı.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 15:08
Son Başbakan'a anlamlı klip

Yıldırım'ın, lık personeliyle vedalaşma programı kapsamında hazırlanan video, da yoğun ilgi gördü. Hazırlanan klipte, 'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955'te doğan 'ın, Çankaya Köşkü'ne uzanan hayat hikayesi yer aldı. Yıldırım'ın çalışmaya küçük yaşlarda başladığına yer verilen videoda, Başbakanlık yıllarında çocukluk hayallerini birer birer hayata geçirdiği belirtildi.

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KAYI BEYİ VURGUSU

Memleketi Kayı köyündeki Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptığı görüntülerin kullanıldığı klipte, Yıldırım'ın "tam bir Kayı Bey'i" olduğu da vurgulandı. Binali Yıldırım'ın, Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı çeşitli programların görüntü ve fotoğraflarının kullanıldığı klipte, ülkede bölünmüş yollar, tüneller, yüksek hızlı trenler ve mega projelerin hızla hayata geçirildiği dönemde, "karanlık bir elin, hain bir planı devreye soktuğu" aktarıldı.

DARBEYE KARŞI MÜCADELE ÖRNEĞİ GÖSTERDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Yıldırım'ın, ilk andan itibaren darbe girişimine karşı demokrasi ve millet iradesinin hakim kılınması için mücadele ettiğine vurgu yapılarak, Yıldırım'ın, "cumhurun başkanıyla ölümüne sözleştiğine" işaret edildi.

Yıldırım'ın, "alçakları vurun" talimatını tereddütsüz verdiği belirtilen videoda yaptığı hizmetlere yer verildi.

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Son Başbakan'a anlamlı klip
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