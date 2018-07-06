Son dakika: İzmir'deki FETÖ soruşturması

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden İsmail Selim Doğanata'nın eşi Çiğdem Doğanata'nın da bulunduğu 5 şüpheliden 2'si hakkında tutuklama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i daha, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrasında 1 kişi salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı, 2 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Tutuklananlar arasında Çiğdem Doğanata da bulunuyor.

Gözaltına bulunan 1 zanlının ifade işlemleri devam ediyor. Böylece soruşturma kapsamında şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla biri de savcılıkça salıverildi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki yazışma içeriklerine göre FETÖ üyesi olduğu belirlenen, örgüte ait eğitim ve öğretim kurumlarında çalışanlara, örgüte ait öğrenci yurtlarında ele geçirilen USB bellekte yapılan inceleme neticesinde ele geçirilen fotoğraflardan kimlikleri deşifre edilen kişilere yönelik 28 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, kapatılan İzmir Üniversitesi ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden Ali Rıza Doğanata'nın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmış, kapatılan Şifa Üniversitesi kurucularından Mahmut Akdoğan'ın oğlu Usame Akdoğan'ın da arasında bulunduğu 5 zanlının ise yurt dışına kaçtığı öğrenilmişti.