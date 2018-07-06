Tolon Paşa da dolandırıldı

Ankara Emniyet Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, telefon dolandırıcısı şüphelileri takibe aldı. Son olarak bir vatandaştan 60 bin lira alan dolandırıcıları adım adım takip eden ekipler, parayı alan Suriye uyruklu Hishan Al Jasem'i yakaladı. Jasem'in ifadesi doğrultusunda telefonla vatandaşları arayan Tuncay Çobaner de gözaltına alındı.

Çobaner'in, terör örgütü adına aradığını belirterek korkuttuğu vatandaşlardan parayı bir poşet içinde belirledikleri adrese getirmelerini istediği, Jasem'in de giderek paraları aldığı belirlendi. Şüphelilerin, Tolon'un da aralarında bulunduğu 8 kişiyi bu yöntemle 400 bin lira dolandırdıkları bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre dolandırıcıların kendilerini polis olarak tanıtarak Tolon'u aradığı, "FETÖ, adınıza kayıtlı sabit hat üzerinden yurtdışına para transferi yapmış, bu nedenle bankadaki paranız bloke edildi. Blokeyi kısa sürede kaldıracağız. Güven timinden bir arkadaş gelecek, parayı çekip ona verin. Ardından biz operasyon başlatacağız" dedikleri öğrenildi. Bunun üzerine 12 bin 600 doları dolandırıcılara veren Tolon'un, operasyon olmadığını görünce dolandırıldığını anlayıp emniyete şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. Tolon'un araç içinde zarfa koyduğu parayı dolandırıcıya verme anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Çobaner ile Jasem tutuklandı.





TELE-DOLANDIRICI KURBANI ÜNLÜLER

KAMUOYUNDA çıkan tüm uyarılara rağmen telefon dolandırıcıları vatandaşlardan para kapmaya devam ediyor. Ünlü ceza hukukçusu Erdener Yurtcan, telefonda kendisini başsavcı olarak tanıtan dolandırıcılara 4.5 milyon lira, geliştirdiği 'Karatay Diyeti' ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay da 60 bin lira kaptırdı. Psikiyatri uzmanı Prof. Esin Cantez, bankadaki parasını, mücevherlerini ve sattığı dairesinin parasını, ünlü yazar Adalet Ağaoğlu'nun eşi Yüksek Mühendis Halim Ağaoğlu'da 50 bin lirasını telefon dolandırıcılarının oyununa gelerek teslim etti. Şarkıcı ve besteci Ümit Sayın, İTÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gülgün Kayakutlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Naki Erdemir de telefon dolandırıcılarının kurbanları arasında yer aldı.