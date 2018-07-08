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ihraç listesi 2018 'de! ile görevden ihraç edilenler isim listesi ve kapatılan dernekler

() kapsamında yayınlanan son olma özelliği taşıyan 701 sayılı bu sabaha karşı son dakika olarak yayınlandı. Yayınlanan ile görevden belli oldu. Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin mili güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 18 bin 632 kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden ihraç edildi. Son OHAL KHK'sı ile Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı. ile göreve iade edilenler listesini de kapsıyor. 148 kişinin göreve iade edildiği o liste de, son KHK ile yayınlandı. İşte 'de yayınlanan OHAL kapsamındaki son KHK olan 701 sayılı Kanun Hükmünde Karaname isim isim görevden ihraç ve göreve iade edilenler isim isim tam listesi...

Giriş Tarihi: 8.7.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 11:13
KHK ihraç listesi 2018 Resmi Gazete'de! Son KHK ile görevden ihraç edilenler isim listesi ve kapatılan dernekler

Başbakan Binali Yıldırım tarafından duyurulan 701 sayılı son bugün yayınlandı. Bugüne kadar kapsamında 33 tane KHK çıkartılırken, 'de yayımlanan bu kararnameler ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Bu sabaha karşı da 701 sayılı son OHAL KHK'sı yayınlandı. İlgili kararname, görevden ihraç listesini kapsarken göreve iade edilenler listesini de içeriyor. Yayınlanan ile TSK, emniyet ve devletin diğer kurumlarından ihraç edilenler isim listesi de belli oldu. İşte 701 sayılı yeni ve son KHK'nın maddeleri ile ihraç ve görev iade edilenlerin listesi...

701 SAYILI SON OHAL KHK İHRAÇ LİSTESİ YAYINLANDI - 457 SAYFALIK YENİ KHK İÇİN TIKLAYIN!

GÖREVE İADE EDİLENLER LİSTESİ BELLİ OLDU - TIKLAYIN!


701 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 701 sayılı (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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KHK ihraç listesi 2018 Resmi Gazete'de! Son KHK ile görevden ihraç edilenler isim listesi ve kapatılan dernekler
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