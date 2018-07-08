KHK ihraç listesi 2018 Resmi Gazete'de! Son KHK ile görevden ihraç edilenler isim listesi ve kapatılan dernekler

Başbakan Binali Yıldırım tarafından duyurulan 701 sayılı son KHK bugün yayınlandı. Bugüne kadar OHAL kapsamında 33 tane KHK çıkartılırken, Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararnameler ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Bu sabaha karşı da 701 sayılı son OHAL KHK'sı yayınlandı. İlgili kararname, görevden ihraç listesini kapsarken göreve iade edilenler listesini de içeriyor. Yayınlanan son KHK ile TSK, emniyet ve devletin diğer kurumlarından ihraç edilenler isim listesi de belli oldu. İşte 701 sayılı yeni ve son KHK'nın maddeleri ile ihraç ve görev iade edilenlerin listesi...



701 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.