“Gülen’i ABD’de koruyorlar”

FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen
'in ABD Pensilvanya'ya bağlı Saylorsburg beldesindeki gizli kapaklı yaşamından bölge halkı da rahatsız. Türk hükümetinin darbe girişimi nedeniyle yargılamak üzere Gülen'i geri istediğini söyleyen çiftlik sahibi David Bonser, "O, büyük bir ihtimalle burada korunuyor. Yerleşkesine gittim, baktım, dışarıda silahlı korumalar var. Niye? Niye bunu incelemiyorlar. Çeyrek mil ötede, dünya terörist lideri bir komşu ile yaşama ihtimali beni endişelendiriyor. Bunlar Amerika'yı ele geçirmeye mi çalışacaklar?" diyor. Temizlik şirketi işleten John Favere "Türkiye'de darbe girişimi yapanın bu ülkedeki amacı ne? Amerika'da da yapar mı, endişem bu" dedi. AA