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: Kapıkule-İstanbul seferini yapan treninin vagonu devrildi! Yaralılar var...

'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 19:19
Son dakika: Kapıkule-İstanbul seferini yapan treninin vagonu devrildi! Yaralılar var...

'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor.

Araçla ulaşımın güç olduğu yerine ekiplerin sevki sürüyor.

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ÖLENLER DE VAR

Kaza yerine ulaşan ekiplerden edinilen bilgeye göre, ölülerin de olduğu bildirildi. Ancak bu konuda resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Vagonları raylardan çıkan yolcu treninin 'nin Uzunköprü ilçesi -İstanbul seferini yaptığı ifade edildi.

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Son dakika: Kapıkule-İstanbul seferini yapan treninin vagonu devrildi! Yaralılar var...
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