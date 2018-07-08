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'da sı: Bazı lar raydan çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, larından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 08.07.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 20:19
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'da sı: Bazı lar raydan çıktı
Tekirdağ'da tren kazası: Bazı vagonlar raydan çıktı

'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu i, larından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor.

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'da sı: Bazı lar raydan çıktı
Tekirdağ'da tren kazası: Bazı vagonlar raydan çıktı

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden in, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı larının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor.

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'da sı: Bazı lar raydan çıktı
Tekirdağ'da tren kazası: Bazı vagonlar raydan çıktı

Erdoğan kaza hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu inin bazı larının raydan çıkması neticesinde yaşanan hakkında bilgi aldı.

Validen açıklama

Valisi Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi.

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'da sı: Bazı lar raydan çıktı
Tekirdağ'da tren kazası: Bazı vagonlar raydan çıktı
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'da sı: Bazı lar raydan çıktı
Tekirdağ'da tren kazası: Bazı vagonlar raydan çıktı
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'da sı: Bazı lar raydan çıktı
Tekirdağ'da tren kazası: Bazı vagonlar raydan çıktı
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'da sı: Bazı lar raydan çıktı
Tekirdağ'da tren kazası: Bazı vagonlar raydan çıktı
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