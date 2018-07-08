Yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı sıfatıyla pazartesi akşamı kabineyi açıklayacaklarını belirterek, "Ülkemize yıllardır patinaj yaptıran, sürekli krizlere, kaoslara, müdahalelere yol açan eski sistemi geride bırakarak yepyeni bir dönemin kapılarını aralamış olacağız" dedi. Erdoğan, dün yeni dönemin ilk AK Parti
grup toplantısını gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın yönettiği grup toplantısında Erdoğan, özetle şöyle dedi:
"Yapacak çok işimiz var. Tek bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok. Hep birlikte çok çalışacak ve milletimizin teveccühüne layık olmaya gayret edeceğiz. 'HEMEN KOLLARI SIVAYACAĞIZ'
Seçimlerde gerek oy oranı gerek milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha çok çalışmamız gerektiğine işaret ediyor. Milletimiz Meclis'te AK Parti'yi yine birinci parti yapmış ama hedefinin de gerisinde bırakmıştır. Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz.
Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı sıfatıyla pazartesi akşamı saat 21.00'de kabinemizi açıklayacak ve hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. 'TEVAZUDAN TAVİZ VEREMEYİZ'
Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş bir insanlar topluluğuyuz. Bundan taviz vermemeliyiz. Kimseye tepeden bakmacı bir anlayışla yürüyemeyiz. Bunu ayaklarımızın altına alacağız ve bir kardeşler topluluğu, bir davanın mensupları olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu hareketin içinde 'ben' olamaz. Bu hareketin içinde 'biz' var. Aksi takdirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa biz de yerle yeksan oluruz.
Seçimlerde bizlerle ilgili 'yorgun bir cumhurbaşkanı adayı' gibi yakıştırmaları yapanların hali ortada. Bize yorgun yakıştırması yapanların, ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberi yok. Çok daha güçlü şekilde bu yola devam ediyoruz. "SİNCAR'I DA TEMİZLERİZ"
Önümüzdeki dönemde en çok vesayete ve darbeye karşı dikkatli olacağız. İster içeriden ister dışarıdan gelsin milli iradeye gölge düşürecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz. Gerekirse kendimizi ortaya koyacağız. Ama ülkemize böyle bir zillete maruz bırakmayacağız.
Menbiç'te ABD ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bölgeyi tamamen teröristlerden temizleyene kadar durmayacağız. Kandil ile ülkemiz toprakları arasındaki bölgeyi temizliyoruz. Gerekirse Sincar'ı da terör örgütünden temizleyene kadar operasyon devam edecektir.
Ana muhalefet partisi bölücü terör örgütünün siyasi manevrasına, siyasi meşruiyeti sorunlu olan bir partiyi taşıma oylarla Meclis'e sokarak destek vermiştir. CHP'yi bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyle ilişkisini gözden geçirmeye ve tercihini milletten yana kullanmaya davet ediyorum.
FETÖ ile mücadeleyi de kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tutuklananlar ve ihraç edilenlerin bir kısım yakınlarının pasaportlarına ihtiyaten tahdit konmuştu. Artık davalar belli bir aşamaya geldiği için bunlardan 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi, şayet mani bir hal yoksa, birkaç gün içinde kaldırılacak. Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayanların mağduriyetlerini gidermiş oluyoruz." 'EKONOMİ BİRİNCİ ÖNCELİK'
"Ekonomi, yeni dönemdeki önceliklerimiz arasında terörle mücadeleyle birlikte ilk sırada yer alıyor. Yapısal sorunları reformlarla çözerek, kasıtlı olarak kurulan tuzakları birer birer bozarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya kararlıyız. Dün IMF ile yolları ayırarak bu konuda önemli bir adım attık. İnşallah bu dönemde de, cari açık, enflasyon, faiz başta olmak üzere ekonomideki yapısal sorunları çözerek, çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağız. Üretimi, ihracatı ve istihdamı artırmak için gereken her adımı atacağız." İLK ZİYARET AZERBAYCAN VE KKTC'YE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından geleneksel hale getirdiği ilk yurtdışı ziyaretini 10 Temmuz'da Azerbaycan ve KKTC
'ye yapacak. İlk önce Azerbaycan'a gidecek olan Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımları ele alacak, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Buradan KKTC'ye geçecek olan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ve Başbakan Tufan Erhürman ile önümüzdeki dönemde Kıbrıs konusunda atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Erdoğan 11-12 Temmuz arasında da Brüksel'e giderek NATO Devlet Başkanları ve Başkanları Zirvesi'ne katılacak. MECLİS'TEN DE BAKAN OLABİLİR
Grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, yeni kabineye ilişkin bir soruya, "Sizin ters köşe olmanız için, Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın" yanıtını verdi. YEMİNDEN ÖNCE MAZBATA ALACAK
Cumhurbaşkanı
Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 699 sayılı KHK Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20'nci maddesinin, "Seçilen cumhurbaşkanı adına, YSK tarafından cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak düzenlenmesine" ilişkin 2'nci fıkrasına, "Bu tutanak seçilen cumhurbaşkanına verilmek üzere TBMM Başkanlığı'na sunulur" ifadesi eklendi. And içme törenine ilişkin 21. maddede ise yapılan değişikliğe göre de, seçilen cumhurbaşkanına mazbatasının verilmesi ve ant içme töreni Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği genel seçiminin ardından Meclis'in toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde yapılacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atanmalarını takip eden gün yemin edecek. BOSTANCI GRUP BAŞKANI
Dünkü
grup toplahtısında, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na, Ankara Milletvekili Naci Bostancı seçildi. Parti Grup başkanvekilliklerine ise Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan getirildi. TÖRENE 22 DEVLET LİDERİ KATILACAK
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek muhteşem bir törenle yeni sistemin ilk başkanı olarak görevine başlayacak. Törene 22 cumhurbaşkanı ile şehit yakınları, gaziler, iş, sanat, spor dünyasından 3 bini aşkın davetli katılacak. Ayrıca 17 de başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı ve meclis başkanı düzeyinde katılım olacak. Külliye'deki törene katılacak liderlerden bazıları şöyle:
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev
Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelashvili
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov
Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon
Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı İzzetbegoviç
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi
Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Jeenbekov
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde
Zambia Cumhurbaşkanı Edgar Lungu
Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah
Moritanya Cumhurbaşkanı Abdel Aziz
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev